Усе це є на складах, вони можуть брати участь у боях, – Подоляк про необхідні Україні 128 F-16

Україна очікує на поставки винищувачів F-16. Однак вкрай важлива кількість цих літаків, бо, наприклад, 6 – 12 одиниць не зможуть суттєво вплинути на хід бойових дій.

Щоб винищувачі F-16 мали стратегічний вплив, Україна має отримати 128 – 130 літаків. Це 24 Каналу пояснив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Така кількість матиме суттєвий вплив

Михайло Подоляк зазначив, що якщо Україна отримає, наприклад, 6 – 12 літаків F-16, то вони десь посилять позиції тактичного, оперативно-тактичного рівня. Але щоб повпливати стратегічно, треба отримати авіаційний компонент у розмірі 128 – 130 винищувачів. Така кількість вже матиме суттєвий вплив.

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Тобто є інструменти, які дозволять побачити іншу картину. Суттєве збільшення далекобійних спроможностей України, закрите небо й авіація повністю змінять перебіг подій на лінії фронту.

Це зрозумілі математичні обсяги зброї. Це не те, що десь, колись, хтось має все побудувати. Вони є на складах. Вони можуть бути активовані, брати участь безпосередньо у бойових діях,

– наголосив радник голови ОПУ.