Графіку тренувальних місій на F-16 немає, – Зеленський заявив, що деякі партнери затягують з цим

Щоб захистити своє небо, Україні дуже потрібні F-16. Українські пілоти мають пройти складне та доволі тривале навчання. Коаліція країн, які готові його розпочати, вже є.

Водночас наразі деякі країни затягують з цим. Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вона відбулася у Києві, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Україна буде готовою до дипломатії тільки після виходу на кордони 1991 року, – Зеленський

Ми домовилися, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять – мені невідомо,

– наголосив Зеленський.

Що про F-16 для України каже Залужний

Валерій Залужний заявив, що Україні не потрібно багато F-16 наразі. Ситуацію могла б змінити навіть дуже обмежена кількість літаків.

Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив: F-16 потрібні Україні, іншого шляху просто немає. Російські окупанти використовують авіацію іншого покоління. Залужний наголосив: "це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами". Поки рішення щодо F-16 ухвалюють, в Україні помирають люди.

Розпочати навчання пілотів потрібно якнайшвидше.