Винищувачі F-16 для України: у Politico стверджують, що Пентагон – "не проти"

Україна продовжує наполягати на тому, що нам необхідні винищувачі F-16. З кожним днем крига навколо цього питання скресає все більше. Журналісти стверджують, що у Пентагоні вже "не проти".

Про це розповіли у виданні, посилаючись на представників Міністерства оборони США. У Пентагоні заявили, що не проти надавати Україні багатоцільові винищувачі F-16.

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Остаточного рішення немає

Журналісти попрохали речника Пентагону прокоментувати це. Він вирішив вказати на січневу статтю для видання. У ній високопосадовець Міноборони заявив: "Я не думаю, що ми проти". Мовилося про передачу винищувачів третій стороні. Чиновник робив свою заяву на умові анонімності, але у ній він підкреслював, що остаточного рішення ще ніхто не ухвалював.

Тож у команді Байдена закликали зачекати з обговоренням передачі F-16 Україні. Її представники прагнуть спочатку завершити війну, розв'язану Росією. І вже після цього можна було б рухатися далі.

Цікаво, що деякі союзники нашої держави з Європи вважають, що зволікати не варто. І вони вже заявили про готовність навчати українських пілотів. Щоб вони були готовими літати на F-16 тоді, коли нам ці винищувачі нададуть.

Зауважимо, що напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат вкотре прокоментував питання, пов'язане з F-16 для України. За його словами, альтернативи для нашої держави просто не існує.

Чому нам потрібні саме F-16

Юрій Ігнат прокоментував заяви міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та заступника керівника ОП Ігоря Жовкви. Вони зазначали, що наша держава розглядає не лише F-16, але й інші бойові літаки у рамках "авіаційної коаліції".

За словами речника Повітряних сил, Кулеба та Жовква все правильно сказали. Адже дійсно наша держава розглядає й інші повітряні судна, але з оглядом на майбутнє. Наприклад, ті ж F-15 та F-35. Відповідні повітряні судна знадобляться нам у повоєнний період, коли наша держава стане членом НАТО.

Натомість F-16 – найкращий варіант для України серед винищувачів. І ці повітряні судна потрібні нам якомога швидше, адже вони могли б переламати хід подій на фронті.

Зауважимо, що у Міноборони України заявили про потребу у 40 – 50 таких багатоцільових винищувачів. Такої кількості бойових літаків буде достатньо для створення 3 – 4 ескадрилій.