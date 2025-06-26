F-16, Mirage та радянські "сушки": у Повітряних силах розповіли, як Україна використовує авіацію
- Україна використовує західні літаки F-16 та Mirage разом з радянською авіацією, ефективно завдаючи ударів по російських силах.
- Українські пілоти застосовують авіаційні гармати та різні типи ракет для знищення цілей, включаючи дрони та ракети противника.
Українські військові застосовують у війні з Росією не лише радянську авіацію, а й літаки західних зразків. Росіяни зазнають болючих ударів від роботи українських льотчиків.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначає, що літаки F-16 та Mirage стали дуже ефективними засобами протиповітряного бою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio NV.
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Як Україна використовує авіацію у війні
Ігнат розповідає, що Україна використовує авіацію для завдання ударів КАБами. Він додає, що наразі парк Повітряних сил складається з літаків західних зразків – F-16 та Mirage, та радянської авіації – Міг-29, Су-27, Су-24 та Су-25. Літаки західних зразків є особливо ефективними.
Бачимо, як їхній прицільно-навігаційний комплекс дуже ефективно знищує як "Шахеди", так і ракети противника. Є кожен тип ракет, який має винищувач під крилами, для нього є своя ціль,
– пояснив Ігнат.
Він додав, що льотчики також використовують авіаційні гармати, під які взагалі не був призначений літак F-16, аби знищувати "Шахеди". Їх застосовують у випадку, коли під крилом закінчуються запаси ракет AIM-9.
Водночас наразі ніхто в Україні не списує радянську авіацію, яка регулярно проходить відновлювальні роботи. Ігнат зазначає, що вона також повинна знищувати росіян, застосовуючи французькі Hammer, американські GBU-39, GBU-62, тобто КАБи.