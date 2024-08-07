Результат буде неймовірним: за якої умови F-16 відіграють фундаментальну роль у війні

Довгоочікувані винищувачі F-16 нарешті прибули до України. Першим часом вони б мали виконувати функції для захисту українського неба.

Однак і для цього необхідний широкий спектр озброєння, зокрема ракети різної дальності. Військовий експерт Петро Черник в етері 24 Каналу пояснив, які саме ракети та яка кількість літаків F-16 буде необхідною для зламу у війні.

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F-16 можуть показати неймовірні результати

До України вже прибули винищувачі американського виробництва F-16. Наразі наша держава отримала невелику кількість літаків – ймовірно, до 10 одиниць.

F-16 могли б відіграти фундаментальну роль у цій війні, але їх критично мало. 10 одиниць – це дуже добре, вони однозначно запрацюють як зенітно-ракетні комплекси, що літають. Думаю, що вже і є підтверджена їхня робота, але добре, що її не "засвічують". Це перехоплювачі, вони полюють за крилатими ракетами, а в нашому випадку і за "Шахедами",

– зазначив Петро Черник.

Однак для того, аби F-16 ефективно виконували свою оборонну роботу, для них потрібні певні види озброєння.

За словами Черника, мовиться про штатні ракети класу "повітря – повітря" на кшталт AIM-9 Sidewinder до 20 кілометрів, AIM-7 Sparrow до 70 кілометрів та найбільш потрібна Україні – AIM-120 до 180 кілометрів. Є також високошвидкісна 20-міліметрова гармата на 6 стволів M61 "Вулкан" – суперзброя для знищення тих же "Шахедів". Завдяки цим ракетам Україна б гарантовано покращила захист неба.

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Щоб F-16 запрацювали у режимі бомбардувальників, потрібно хоча б кілька ескадрилей. Тоді був би по-справжньому корисний ефект їхньої роботи. Ескадрилья – це 12 машин. Якби умовно на кожному оперативному напрямку у відтинку до 100 кілометрів така ескадрилья була б, то через якийсь час результат був би неймовірним. Але маємо те, що маємо,

– наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що, за даними західними ЗМІ, до кінця 2024 року Україна повинна отримати 20 винищувачів. Інші обіцяні 59 літаків мають надійти партіями протягом 2025 року.