Польща піднімала винищувачі F-16 через ракетний удар Росії по Україні

У Польщі підняли винищувачі для захисту повітряного простору через обстріли України. Масований ракетний удар змусив польських військових активувати авіацію та системи ППО.

Такі дії спрямовані на забезпечення безпеки в регіонах, прилеглих до зон, що перебувають під потенційною загрозою. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Оперативне командування ЗС Польщі.

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Польща активувала свою авіацію

Польща вранці 21 листопада підняла в повітря свої та союзницькі винищувачі F-16.

У зв’язку з черговим масованим ударом Російської Федерації по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти авіація,

– йдеться в повідомленні.

Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач залучив усі доступні сили: в повітря підняли чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели в стан бойової готовності.

Оперативне командування зазначає, що ситуація перебуває під контролем, а всі сили залишаються в повній готовності до негайного реагування.

До слова, під час попередніх ракетних атак Росії на Україну російські ракети неодноразово порушували повітряний простір Польщі.