Нідерланди дозволили Україні використати свої F-16 для завдання ударів по Росії
Джерело:Politico
Україна очікує на передачу американських винищувачів F-16. Тим часом Нідерланди дозволили використовувати ці літаки для ударів по Росії.
Нідерланди не заперечують, щоб Україна використовувала F-16 для того, щоб уражати цілі на території Росії. Ця позиція контрастує з політикою Бельгії, згідно з якою подаровані F-16 не можуть використовуватися для ураження цілей вглиб Росії.
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Нідерланди не будуть вводити обмежень
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила Київ, що Україні передадуть 24 винищувачі F-16. Їх зможуть використовувати для завдання ударів по території Росії.
Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якої іншої поставки можливостей, а саме, як тільки ми передаємо їх Україні, ними вони можуть користуватися,
– сказала Оллонгрен.
Вона також зауважила, що лише просить українців дотримуватись міжнародного права та права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН. Це означає, що ці літаки можна використовувати для досягнення військових цілей, яких ми потребуємо у самообороні.
Нідерланди також пообіцяли продовжувати свою військово-морську присутність у Південно-Китайському морі, де країни Південно-Східної Азії все більше відчувають дискомфорт через поведінку Китаю в міжнародних водах.
Нідерландський фрегат безперешкодно перетнув Тайванську протоку, поки Оллонгрен була у Сінгапурі. Однак вона сказала, що нещодавно китайський вертоліт намагався наблизитися до голландського гелікоптера під час спільних зі США навчань над Південно-Китайським морем.
Крім цього, очільниця Міноборони Нідерландів вважає, що підтримка України продовжиться навіть після її відставки.
Бельгія передасть Україні 30 літаків F-16
- В Бельгії оголосили, що нададуть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки вже повинні бути поставлені до кінця цього року. Це зобов'язання оформлене у двосторонній угоді про безпеку, яку підписали 28 травня у Брюсселі під час візиту президента України Володимира Зеленського. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Хаджі Лабіб.
- Міністерство оборони Бельгії також планує забезпечити Україну боєприпасами зі своїх складів для озброєння F-16.
- Пані Лабіб наголосила, що підтримка Києва є критично важливою для зупинки Володимира Путіна та забезпечення безпеки європейських країн, включаючи Бельгію. Вона підкреслила, що якщо не зупинити агресію, російські танки можуть одного дня опинитися в Брюсселі.