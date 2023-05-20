Нідерланди скасували угоду про продаж F-16 приватній компанії
Джерело:Oryxspioenkop
Нідерланди вирішили скасувати угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International. Мовиться про 28 літаків.
Міністерство оборони Нідерландів повідомляло про продаж 12 винищувачів у липні 2021 року. Варто зазначити, ймовірно, саме Нідерланди та Данія можуть передати Україні 24 – 36 винищувачів F-16.
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Що відомо про нідерландські F-16
Нідерланди скасували угоду про продаж своїх F-16, що залишилися, компанії Draken International, тож легко здогадатися, куди вони насправді потраплять,
– мовиться в повідомленні.
Варто зазначити, що видання Scramble писало у 2021 році, що Міноборони Нідерландів продали приватній компанії Draken International LLc свої 12 винищувачів Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons зі складу Королівських Військово-повітряних сил.
Тоді ж пояснювали, що у 2022 році має початись постачання компанії F-16 та супутнього обладнання.
Окрім того, угода включала опцію на продаж ще 28 винищувачів F-16. Їх мали поступово вивести з експлуатації Військово-повітряних сил Нідерландів до травня 2024 року.
Винищувачі F-16 для України: коротко
- Варто зазначити, що Нідерланди разом з Великою Британією, Бельгією, Данією та Португалією створили авіаційну коаліцію.
- Вже 19 травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте написав, що умови навчання українських льотчиків будуть опрацьовані протягом найближчих тижнів.
- Рютте заявив: "Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16". Нідерландський прем'єр також запевнив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та їхніх міжнародних партнерів.
- Варто зазначити, що президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля з навчання українських пілотів на повітряних суднах F-16. Детальніше про позицію Заходу щодо F-16 читайте за посиланням.