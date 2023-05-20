Нідерланди скасували угоду про продаж F-16 приватній компанії

Нідерланди вирішили скасувати угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International. Мовиться про 28 літаків.

Міністерство оборони Нідерландів повідомляло про продаж 12 винищувачів у липні 2021 року. Варто зазначити, ймовірно, саме Нідерланди та Данія можуть передати Україні 24 – 36 винищувачів F-16.

Дивіться також Коли у нас будуть F-16, ми виграємо цю війну, – Ігнат

Що відомо про нідерландські F-16

Нідерланди скасували угоду про продаж своїх F-16, що залишилися, компанії Draken International, тож легко здогадатися, куди вони насправді потраплять,

– мовиться в повідомленні.

Варто зазначити, що видання Scramble писало у 2021 році, що Міноборони Нідерландів продали приватній компанії Draken International LLc свої 12 винищувачів Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons зі складу Королівських Військово-повітряних сил.

Тоді ж пояснювали, що у 2022 році має початись постачання компанії F-16 та супутнього обладнання.

Окрім того, угода включала опцію на продаж ще 28 винищувачів F-16. Їх мали поступово вивести з експлуатації Військово-повітряних сил Нідерландів до травня 2024 року.

Винищувачі F-16 для України: коротко