Україні передадуть 42 літаки F-16: які завдання одразу зможуть виконувати винищувачі

Володимир Зеленський 20 серпня прибув до Нідерландів. Незабаром після свого прибуття президент оголосив чудову новину – Україні передадуть 42 літаки F-16. Їх почнуть використовувати на фронті після завершення навчань.

Кількість літаків F-16, яку планують передати наші союзники, є абсолютно достатньою, аби боротись із російською авіацією. Детальніше про перші завдання для західних винищувачів 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Дивіться також Будуть в українському небі, – Зеленський заявив про "проривну домовленість" щодо F-16

Чим стануть корисні F-16

Лише Нідерланди нададуть України 42 літаки F-16 – це більш ніж 3 ескадрильї. Їх передадуть після навчання українських пілотів. Є ймовірність, що деякі двомісні літаки нададуть для безпосередньо для цих тренувань вже в Україні.

Цього достатньо. Не виключаю, що це буде поетапна передача, але одразу і така кількість – ну це краще, ніж можна було очікувати. Ще й від однієї країни,

– наголосив Олександр Коваленко.

Зауважимо, що є в авіаційній коаліції разом із Нідерландами є ще 10 країн, з яких 3 можуть надіслати Україні винищувачі. Така кількість літаків може суттєво змінити ситуацію на фронті.

"У такий спосіб ми зможемо протидіяти російській авіації, фронтовим бомбардувальникам, які використовують плануючі бомби", – зазначив військовий оглядач.

Зазвичай росіяни завдають ударів приблизно за 30 кілометрів від лінії боєзіткнення. Тож якщо наші військові використовуватимуть F-16 з авіаційними ракетними комплексами типу AIM-120 AMRAAM, безумовно, вдасться протидіяти російській авіації на більших відстанях, ніж вони можуть відходити.

Олександр Коваленко про перші завдання для F-16: дивіться відео

Україні нададуть F-16: що відомо