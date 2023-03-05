F-16 принесуть фінал Путіну, – політолог припустив, коли Україні нададуть літаки

Військова допомога Україні від партнерів збільшується з кожним тижнем. Союзники роблять нові заяви про збільшення постачання танків та техніки, але не поспішають передавати літаки.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, союзники почали системно підтримувати Україну не лише словами, а й справами.

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F-16 поки не буде

Політолог зазначив, що тема із просуванням постачання Україні літаків F-16 виконала своє завдання. Він переконаний, що ця тема підняла ставки та змістила акценти, в результаті чого партнери змогли домовитись про постачання в Україну необхідної кількості танків.

Давидюк вважає, що танки були "червоною лінією" для Росії, а змістивши увагу на літаки, цю лінію вдалось посунути.

F-16 підняли ставки, і під цими піднятими ставками змогли проїхати танки в Україну, бо я нагадаю, що танки були "червоною лінією", а сьогодні нам вже обіцяють будувати заводи,

– сказав політолог.

Микола Давидюк вважає, що Україна все ж отримає літаки, але це не буде в короткостроковій перспективі.

"Вони підуть (на постачання літаків – 24 Канал), коли Україна буде вимагати від Заходу ядерну зброю. Під ці крики, вони скажуть, що готові постачати F-16, а Владімір Путін буде казати, щоб тільки не давали ядерну зброю. Тоді він погодиться на F-16, і F-16 принесуть фінал Путіну", – сказав Давидюк.

Велика Британія збільшила допомогу

Микола Давидюк переконаний, що рішення Великої Британії подвоїти кількість танків Challenger 2 для передачі Україні пов'язане з проханням Києва по закритих дипломатичних каналах.

Коли Україна отримає F-16: дивіться відео

За словами політолога, зараз в Україні гостра нестача боєкомплектів та боєприпасів, тому українська влада звертається до всіх партнерів, щоб збільшити постачання техніки та боєприпасів.

"Британці дійсно як одні з найбільших друзів почали відповідати нам на це й вони запропонували не просто порожні слова, а збільшили кількість танків", – сказав Давидюк.

Він також додав, що Німеччина долучається до цього процесу та запропонувала побудувати танковий завод в Україні.

Микола Давидюк впевнений, що тепер зброя буде постачатись в Україну в більшій кількості. Він додав, що січень був бойовим, у лютому було просідання та безліч заяв, а березень переростає у фактичні постачання.

Що відомо про постачання літаків