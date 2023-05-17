Ігнат пояснив основні відмінності між винищувачами F-16 й тими, які планує утилізувати Японія
Україна уже зробила вибір на користь винищувачів F-16, а тому наразі перемовини з партнерами тривають саме щодо цих літаків. Про те, чому саме їх обрали і сподіваються отримати Повітряні сили, розповідаємо далі.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив головні чим F-16 відмінні від винищувачів F-15J Eagle, які планує утилізувати Японія, інформує 24 Канал.
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За його словами, F-15J Eagle – це ті ж літаки, які були в нас на аеродромі Старокостянтинів ще у 2018 році. Ба більше, наші льотчики уже на них літали.
Цей літак для збиття повітряних цілей, він не працює по наземних цілях. Питання ще в тому, в якому стані ці літаки. Плюс міжнародні договори, чи може Японія передати нам ці літаки,
– зауважив Юрій Ігнат.
Україні потрібний багатоцільовий літак
Речник додав, що у Повітряних силах розуміють, який літак потрібний Україні, адже уже давно усе прорахували: наскільки легким він буде в експлуатації, як швидко навчаться пілоти, і головне – хто нам може його передати і на яких умовах.
Нам потрібний багатоцільовий літак, здатний вражати повітряні, цілі, наземні цілі і працювати проти кораблів. У нас є море, і не одне, яке нам треба прикривати,
– наголосив Юрій Ігнат.
До слова, поки Україна прагне отримати F-16, її партнери намагаються перейти на більш сучасні зразки авіації. Так, наприклад, Фінляндія планує придбати літаки F-35, які мають замінити Hornet.