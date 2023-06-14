Чи може F-16 знищити російський МіГ-31К: авіаексперт пояснив, як працює винищувач

Російські загарбники продовжують гатити по цивільних містах України. Наразі українці вкрай потребують сучасних винищувачів західного типу, які допоможуть нашій системі ППО захистити небо від російських ракет та дронів.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Валерій Романенко. Він додав, що винищувачі F-16 дешевше й ефективніше зможуть знищувати іранські дрони.

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Американський F-16 проти російського МіГ-31К

Україна не зможе дістати стратегічні російські бомбардувальники, навіть отримавши західні типи літаків. Адже у винищувача F-16 не вистачить дальності до Каспійського регіону. До того ж F-16 не зможуть подолати величезну ворожу територію насичену зенітними ракетними комплексами й винищувальними полками.

Ми просто втратимо літаки. Це роль дронів-камікадзе,

– сказав авіаексперт.

З МіГ-31К ситуація аналогічна. Американські винищувачі не зможуть їх дістати, оскільки дальність російських "Кинджалів" понад 2000 кілометрів. Щодо запуску протирадарних ракет або ракет Х-59 чи Х-35, якими окупанти стріляють по прифронтових містах, все залежить від ситуації.

Як винищувачі F-16 знищуватимуть іранські дрони: дивіться відео

Винищувач F-16 проти "Шахедів"

Ситуація з іранськими дронами "Шахедами" подібна тій, що з крилатими ракетами. Безпілотник має велику площу відбиття радіолокаційного сигналу. Винищувачі з легкістю зверху їх побачать. Крім того, якщо МіГ-29 має на борту 150 снарядів, то F-16 – 500.

"Це не означає, що F-16 втричі більше іранських безпілотників знищить. У нього достатній боєзапас для того, щоб знищувати дрони недорогими ракетами. Бо навіть "погана" ракета у 20 разів дорожча за "Шахед", – зазначив Романенко.

Україна отримає винищувачі F-16