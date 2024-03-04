Є важливі передумови: яким буде повітряний бій між F-16 і російським винищувачем
Для України надважливо отримати західну авіацію. Вона допоможе боротися не лише з ворожими літаками. Однак є низка факторів, які визначають ефективність застосування F-16.
Але для України насамперед важливо отримати західні винищувачі. Питання, що стосуються їхнього застосування, до цього часу вже мали б з'ясувати. Детальніше про це 24 Каналу розповів Давид Гендельман – військовий експерт з Ізраїлю.
Дивіться також Українські льотчики уже відпрацьовують на F-16 удари по повітряних та наземних цілях, – Ігнат
Як F-16 боротимуться з ворожою авіацією
Повітряні сили ЗСУ значно підсиляться після того, як в Україну надійдуть перші винищувачі F-16. Вони зможуть ефективніше протидіяти російським літакам.
Вони можуть протидіяти бомбардувальникам, але протидія тим же Су-35 – це проблематичніше. Для них потрібні ракети "повітря – повітря" на більшу дистанцію і найголовніше – радар має діяти на більшу дистанцію. Це ще залежить від союзників і чи можна отримати цілевказання від інших засобів, щоб F-16 міг користуватися не лише своїми радарами,
– пояснив Давид Гендельман.
Це тема, яку українське командування, найімовірніше, вже довгий час обговорює із західними союзниками. За активного застосування F-16 справді одним із ключових питань є те, як винищувачі зможуть отримувати цілевказання, бо самі його радари можуть бути недостатньо ефективними.
"Крім повітряних "дуелей", F-16 також можуть нести ракети "повітря – земля", в додаток до тих, які ЗСУ вже використовують. Від них може бути додаткова користь. Але все це впирається в кількість", – наголосив Гендельман.
Важливо, звісно, й коли винищувачі нададуть України. Проте це вже впирається в терміни навчання пілотів та підготовки відповідної інфраструктури.
Друге дихання для ЗСУ
Україна має отримати близько 60 винищувачів F-16. Однак така поставка точно не буде одномоментною.
Для початку отримати хоча б ескадрилью, тобто 12 літаків або ж 24 літаки, бо ескадрильї бувають різними. Менше за ескадрилью – нічого не змінить. Хоч лише одна – теж не призведе якогось системного ефекту, але це хороший початок,
– запевнив Давид Гендельман.
Однак варто також розуміти, що найбільша користь від F-16 не так у їхніх технічних характеристиках, чи в тому, яку конкретно номенклатуру озброєння передадуть Україні. Хоч і це, очевидно, дуже важливі фактори.
"Початок поставки західних літаків дасть друге дихання українській авіації. Зрозуміло, що частина літаків втрачається – чи на фронті, чи з технічних причин. Рано чи пізно вони закінчаться, тому без західної авіації – перспективи не дуже довгі", – зазначив військовий експерт.
Звісно, далі потрібно зважати на те, які ракети та засоби передадуть нашій державі разом із літаками.
F-16 для України: що відомо про терміни поставок
- У Міністерстві оборони Данії повідомили, що перші винищувачі прибудуть до України вже влітку цього року. Водночас точні терміни спрогнозувати важко, оскільки для початку має бути виконана низка умов. Зокрема, завершення навчання пілотів, технічного персоналу та підготовка необхідної інфраструктури.
- Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен запевнила, що зараз винищувачі F-16 не передають виключно через технічні причини. Однак Данія наполегливо працює над тим, щоб якомога швидше Україна отримала такі важливі літаки.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також звертав на це увагу, пояснюючи, що наші партнери навіть зараз могли б надати Україні винищувачі. Однак сенсу у цьому не було б, адже їх просто не змогли б використовувати.