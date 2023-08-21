Критично необхідні: військовий експерт назвав головну перевагу літаків F-16

Нідерланди та Данія 20 серпня зобов'язалися поставити Україні 61 винищувач F-16. Літаки повністю боєздатні, тому критично необхідні для Повітряних сил України.

Експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва, військовий експерт Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, у чому ж плюси таких бажаних літаків F-16. Ці "пташки" однозначно вкажуть російським кораблям на їхнє місце – дно у водах Чорного й Азовського морів.

Дивіться також "Туман війни" в дії: коли західні винищувачі можуть з'явитися в українському небі

Плани змінились

Навесні 2023 року ширилась інформація, що Нідерланди уклали контракт про передачу близько 50 літаків F-16 Повітряним силам США. Літаки – списані, але цілком боєздатні. Сполучені Штати закупили їх для тренувальних потреб, аби ті виконували у небі роль умовного противника.

Нідерланди передали 12 літаків США, але потім призупинили виконання контракту. Одна з причин – припустимо, що уже тоді Амстердам дав згоду про передачу F-16 Україні. "Пташки" абсолютно справні, які не треба розконсервовувати.

Одні говорили, що F-16 з'являться в Україні впродовж 4 місяців, інші – що набагато раніше. Головну роль зіграли росіяни, які постійно моніторять ситуацію. Після інформації про те, що американські F-16 можуть раніше з'явитися в Україні – Росія злочинно завдала ударів по тилових аеродромах Старокостянтинова, Прикарпаття та міста Дубно.

Жовтенко про переваги винищувачів F-16: дивіться відео

Загалом усі публічні обговорення про передачу літаків F-16 чи то взимку 2023 року, чи то влітку 2024 року – спрямовані, аби збити з пантелику противника. Поки усі аналітики та експерти публічно обговорювали цю тему, працювала міжнародна авіаційна коаліція, яка забезпечила позитивний результат для України.

Яка головна перевага літаків F-16

Оголошення Данією та Нідерландами про готовність постачати F-16 Україні означає, що вирішені всі супутні питання. Зараз робляться практичні кроки, аби втілити конкретний результат у розв'язанні цих питань.

Мовиться про навчання пілотів, аеродромних служб, підготовка українських аеродромів та старших офіцерів, які очевидно будуть командувати використанням цих літаків на рівні командування Повітряних сил України. Також мовиться про постачання запасних запчастин, налагодження логістики, ремонту F-16. І, звісно, потрібного озброєння для цих винищувачів.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські пілоти, інженери та техніки в певній кількості розпочали навчання на літаках F-16. До програми навчання також входить навчання з англійської мови.

Головна перевага літаків F-16 – сучасне озброєння, ракети класу "повітря – повітря", "повітря – земля", а також ракети для ураження надводних та підводних кораблів.

Критично необхідний інструмент для України. З одного боку, аби захистити українське небо. А з іншого боку, аби підтримати контрнаступ на Сході та на Півдні,

– резюмував Тарас Жовтенко.

Що відомо про передачу літаків F-16