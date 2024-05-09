Маємо льотчиків, які завершують навчання на F-16, – Євлаш сказав, коли будуть готові наші пілоти
Частина українських пілотів завершують навчання на F-16. Коли ці винищувачі прибудуть в Україну, наші льотчики вже будуть готові до виконання завдань.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ. Ілля Євлаш зазначив, що підготовка невпинна, передає 24 Канал.
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"Будуть готові до виконання бойових завдань"
За словами речника, підготовка невпинна. Цей процес продовжується на різних рівнях.
Ми вже маємо льотчиків, які завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну, звичайно, ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань у повітряному просторі в українському небі,
– підкреслив Ілля Євлаш.
Також зазначив, що Україні потрібен не один десяток літаків типу F-16 для того, щоб захистити повітряний простір і відбивати атаки російського агресора.
Такі винищувачі будуть здатні боротися і з малорозмірними цілями, зокрема, з крилатими ракетами,
– розповів речник.
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Які першочергові завдання будуть виконувати F-16
- Раніше Ілля Євлаш розповів, що F-16, залежно від типу озброєння, яке буде під крилами, зможуть відлякати ворожу авіацію, що застосовує КАБи для ударів по українських містах.
- Уніфіковані міжвидові планерувальні боєприпаси летять на 80 кілометрів. Якщо наші ракети будуть на 120, а, можливо, і на 160 кілометрів, це створить вагому причину, через яку ворожі пілоти не зможуть наближатися до наших кордонів.
- "Це зменшить напруження у прифронтових територіях і містах, які розташовані близько до Росії", – підкреслив речник Повітряних сил.