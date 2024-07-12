У Москві дуже бояться F-16 і хочуть завдати Україні "символічний удар", – Bussines Insider

Окупанти розгорнули полювання за авіабазами F-16 в Україні. Аналітики кажуть, що у такий спосіб Росія виказує свій страх перед західними винищувачами.

Останніми тижнями Росія збільшила свої атаки на українські аеродроми. У Повітряних силах розповіли: те, що вразили окупанти на аеродромі в Кривому Розі було макетами. Водночас у відомстві визнали, що внаслідок удару по аеродрому Миргорода був втрачений один літак.

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У Росії панікують перед прибуттям F-16

Як пояснюють експерти, країна-агресорка вважає, що F-16 значно посилять Україну, і перед прибуттям західних винищувачів, намагається зруйнувати аеродроми.

Росія дуже стурбована через можливості F-16, і тому "збирається атакувати кожну базу цих літаків, яку зможе знайти".

Я думаю, що вони ( окупанти – 24 Канал) вірять у те, що чим більше західної зброї буде в України, тим грізнішою стане її армія,

– сказав Раджан Менон, старший науковий співробітник Зальцманівського інституту вивчення війни та миру Колумбійського університету.

Фахівець з військової авіації Королівського аеронавігаційного товариства Великобританії Тім Робінсон каже, що, на думку росіян, F-16 "трохи змінять баланс проти них". Російським літакам, ймовірно, доведеться бути більш обережними над українською територією. Тому величезною спокусою для Кремля наразі залишається ураження цих винищувачів та їхніх баз.

Знищені одразу після прибуття F-16 або зруйновані аеродроми, які унеможливлять їх використання, були б величезним символічним ударом для України.

Як Україна планує захистити F-16

Експерти наголошують, що F-16 потребують особливо довгих і рівних злітно-посадкових смуг, а також захисних ангарів. Аби запобігти російським планам на західні винищувачі Україні потрібна ППО.

Також у Києві заявляли, що триває будівництво підземних сховищ та бункерів на базах, де планують розмістити F-16. Крім того, представник ВПС України заявив у червні, що Україна зберігатиме частину своїх F-16 за кордоном, тому Росія не зможе їх атакувати.

Фахівці зазначають, що знищити авіабазу непросто, особливо враховуючи, що її можна відремонтувати.

Очікується, що F-16 не змінять ситуацію для України, але аналітики кажуть, що вони повинні посилити її відсіч Росії.

Нагадаємо, що влітку Україна може отримати перші шість F-16.