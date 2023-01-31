У Білому домі прокоментували позицію Байдена щодо F-16

У Білому домі прокоментували заяву Джо Байдена, що Україна не отримає винищувачі F-16. Там захистили позицію президента США.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі наголосив на тій допомозі, яку вже надають Україні Сполучені Штати. Також він згадав про надання танків Abrams.

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Що відомо про винищувачі від США

Надається багато можливостей, які будуть надіслані в найближчі тижні та місяці. Види можливостей, які будуть критично важливі для того, щоб допомогти українцям у боях взимку, а також у таких бойових діях, які, як ми очікуємо, вони будуть вести навесні,

– заявив Джон Кірбі.

Окрім того, координатор Ради національної безпеки Білого дому сказав, що не вважає, що рішення щодо танків Abrams було ухвалене пізно, зважаючи на повідомлення Росії про захоплення нею території на Сході України. За словами Кірбі:

рішення щодо танків, яке ухвалили не тільки США, але й німці, а до цього — британці, було розроблене, щоб допомогти Україні у боях, які очікуються навесні 2023 року;

це був один з тих випадків, коли США намагаються спрогнозувати види потреби України, коли погода покращиться;

можуть чекати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ.

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Що відомо про винищувачі F-16 від США

Буквально 29 січня Politico написало, що у Міноборони США обговорюють питання відправлення в Україну винищувачів F-16. Однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Вже 30 січня журналісти запитали президента США, чи Сполучені Штати надаватимуть Україні винищувачі. На що Джо Байден сказав:"Ні".

Згодом ЗМІ припускали, що президент США не розчув питання. Адже на вулиці був сильний гамір. Проте тепер зрозуміло, що Байден міг чути запитання.