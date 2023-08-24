Може зламати хребет російському ведмедю, – офіцер ЗСУ припустив 3 етапи застосування F-16

Україна має отримати винищувачі F-16. Так українці виграють війну, але коли отримають щонайменше 4 ескадрильї таких літаків.

Про це 24 Каналу заявив офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що мовиться про щонайменше сотню американських винищувачів.

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"Якщо ми отримаємо хоча б 100 літаків і ракети до них, адже сам літак – це, звичайно, важливо, але ще найважливіше – отримати ракети до них", – наголосив Березовець.

Мовиться, зокрема, про керовані бомби JDAM та крилаті керовані ракети JASSM, які діють у радіусі близько 400 кілометрів та можуть дозволити повністю знищити російську військову інфраструктуру.

Це може зламати справді спину російському ведмедю. Це дуже серйозний результат. Але треба розуміти, що мовиться про дуже велику кількість ракет. Навіть не про сотню,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Три етапи для деокупації

Американські винищувачі першочергово виконують функцію знищення російської ППО. Важливо знищити російські комплекси, зокрема, С-300, С-400 та "Панцир", щоби уможливити використання інших засобів ураження.

"Цілком до снаги американським літакам F-16, нашим пілотам, які отримають навчання на них", – зауважив Тарас Березовець.

Після того можна буде переходити до наступного етапу – знищення російської інфраструктури. Далекобійні ракети SCALP-EG, Storm Shadow, а також Taurus прекрасно працюють на американській авіатехніці.

Які можливі 3 етапи застосування F-16: дивіться відео

Водночас бомбардувальників Су-24М, які є на озброєнні ЗСУ, недостатньо для того, аби провести серйозну операцію зі знищення російської воєнної інфраструктури. Однак F-16 тут допоможуть.

На цих американських літаках є ракети, які знищують бетонні бункери, які набудували окупанти. Також можна повністю знищити ворожі командні центри управління.

А далі – наступний етап – знищення важливих стратегічних об'єктів. Мовиться про залізничні станції, мости та тунелі. Тобто, знищення всієї транспортної інфраструктури росіян.

Реалізувавши так у три етапи, ми справді полегшимо роботу для наших Сухопутних сил. Коли буде знищено їхню (російську – 24 Канал) систему ППО, центри управління, транспортну інфраструктуру, тоді завдання звільнення наших територій стає лише справою часу,

– наголосив офіцер Збройних Сил України.

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