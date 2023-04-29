Це єдиний аргумент, – військовий експерт пояснив, чому Захід гальмує надання F-16

Україна вже тривалий час просить у західних партнерів про сучасні винищувачі. Водночас на Заході побоюються, що передача Україна авіації НАТО може спричинити значну ескалацію війни.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, у Європі та США побоюються, що Путін може відповісти на це застосуванням ядерної зброї.

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Авіація може переломити хід війни

Він вважає, що на Заході існують певні перестороги щодо ядерної зброї, адже надання сучасної авіації суттєво змінює хід бойових дій. Ще Уїнстон Черчилль казав, що авіація – це кавалерія сучасності. Полк сучасних винищувачів – 60 одиниць, можуть переломити хід війни.

Це може загнати Путіна у глухий кут. Думаю, що острах перед застосуванням Росією ядерної зброї – це єдиний аргумент, чому не дають західні винищувачі,

– наголосив Черник.

Військовий експерт впевнений, що рано чи пізно Україна отримає західну авіацію. Першим передвісником цього є модернізованих винищувачів МіГ-29 Польщею та Словаччиною.

"У червні минулого року ми добились передачі HIMARS і станом на сьогодні є другою країною-оператором цих систем у світі. У серпні минулого нам оголосили про передачу найсучасніших систем ППО NASAMS та IRIS-T. У жовтні ми думали, що передача ЗРК Patriot – це щось з розряду фантастики, але вже за кілька тижнів США оголосила про передачу цієї системи. У лютому ми просили танки і вже зараз ми маємо 250 танків від західних країн – Leopard 2, Challenger і Abrams, які будуть швидше ніж очікувалось. Тому і авіація також з’явиться", – розповів Черник.

Чому ППО не замінює авіацію

За його словами, не коректно порівнювати авіацію та системи ППО, навіть такі, як Patriot. Наприклад, Су-34, щоб скинути КАБ має підлетіти до лінії фронту на відстань 65 кілометрів. Щоб збити російський винищував, Patriot має наблизитись до лінії фронту орієнтовно на таку ж відстань.

"Це означитиме, що Patriot сам стане ціллю для цілої низки ракет класу повітря-земля, які використовує Росія. Інша ситуація з винищувачами. F-16 може обчисляти цілі на відстані до 340 кілометрів. Ракета AIM-120, якою озброєний американський літак, може вражати ціль на відстань до 160 кілометрів. Це проста математика", – додав Черник.

Західні винищувачі в Україні