Військовий експерт назвав важливу стратегічну перевагу винищувачів F-16
На початку червня Україна остаточно домовилася з союзниками про створення коаліції винищувачів. Тож згодом на захист нашого неба стануть західні літаки. До речі, F-16 мають стратегічну перевагу.
У чому стратегічна перевага винищувачів F-16 в інтерв'ю 24 Каналу пояснив військовий експерт та аналітик Петро Черник.
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Яка перевага літаків F-16
Черник зазначив, що F-16 має стратегічну перевагу – він комплектується дуже якісними ракетами далекого радіусу ураження MGM-158 JASSM.
Це ракета, котра може завдавати ударів навіть до 910 кілометрів. Може набрати на борт F-16 до двох таких ракет,
– пояснив військовий експерт.
Також додав, якщо, умовно, в України з'явиться не менше, ніж авіаційний полк, а це 60 машин, і кілька сотень таких ракет, ми суттєво посунемо вглиб противника вибиванням їхніх боєкомплектів. Тоді затратність довезення всього до лінії розмежування буде колосально великою.
У поєднанні кількість літаків і кількість ракет до них – не лише класу "повітря – поверхня", а й класу "повітря – повітря", бо F-16 може працювати в режимі перехоплювача. Тоді такий важкий для нас момент як Су-34, який може скидати планерну бомбу УПАБ-1500 з відстані до 70 кілометрів, а ми поки що не маємо, як з ним боротися, може стати вирішуваним,
– зазначив Черник.
До цього винищувача в комплектації є ракета AIM-120 AMRAAM. Вона може завдавати уражень на відстані до 180 кілометрів. У частині поєднання радарних систем з обчислення цілей, що можуть відбиватися на відстані до 340 кілометрів, українські захисники справді можуть отримати комплексну перевагу над ворогом.
"Ще Вінстон Черчилль казав: авіація – це кавалерія сучасності. І з того часу насправді нічого не змінилося", – підсумував аналітик.
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Коаліція винищувачів для України
- Концепцію створення Коаліції бойових літаків узгодили 1 червня 2023-го, під час зустрічі Володимира Зеленського з лідерами країн ЄС та Великої Британії у Кишиневі.
- Офіційно до коаліції винищувачів приєдналися Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія, Франція.
- До речі, Джо Байден заявив, що США також проведуть навчання наших пілотів.