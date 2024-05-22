До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, – Євлаш

Україна вже дуже довго очікує на отримання винищувачів F-16. У Повітряних силах розповіли про повернення перших фахівців, які вчились обслуговувати ці літаки.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у етері телемарафону розповів, що в Україну почали повертатись перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16. За його словами, вони матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

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Процес невпинний

Євлаш зазначив, що ми вже бачили, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чехія.

Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно,

– зазначив Євлаш.

Станом на зараз Україна очікує на отримання перших літаків. ЗМІ писали, що їх наша держава може отримати вже влітку цього року.

Перші F-16 не зіграють вирішальної ролі, але це важливий крок