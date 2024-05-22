До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, – Євлаш
Україна вже дуже довго очікує на отримання винищувачів F-16. У Повітряних силах розповіли про повернення перших фахівців, які вчились обслуговувати ці літаки.
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у етері телемарафону розповів, що в Україну почали повертатись перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16. За його словами, вони матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.
Дивіться також Кінець ядерного лідерства Росії: як заборона імпорту урану змусить страждати економіку Путіна
Процес невпинний
Євлаш зазначив, що ми вже бачили, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чехія.
Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно,
– зазначив Євлаш.
Станом на зараз Україна очікує на отримання перших літаків. ЗМІ писали, що їх наша держава може отримати вже влітку цього року.
Перші F-16 не зіграють вирішальної ролі, але це важливий крок
- Володимир Зеленський заявив, що перші західні винищувачі F-16, які Україна отримає, не матимуть вирішального впливу на хід бойових дій. Втім, президент зазначає, що це лише перші кроки.
- Нагадаємо, що на думку Зеленського, Україні потрібно 120 – 130 винищувачів F-16 або інших передових літаків. Така кількість зможе забезпечити паритет з Росією.
- Зеленський висловив впевненість, що літаки F-16 надійдуть до українських Повітряних сил вже цього року. За його словами, цього року вони не зіграють вирішальної ролі на полі бою.