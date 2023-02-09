F-16 чи Eurofighter Typhoon: Захід має вирішити принципове питання щодо літаків для України

Останнім часом активізувалися розмови про можливу передачу літаків для України. Однак насамперед Захід має визначитися з важливим питанням щодо авіації.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. За його словами, західні союзники насамперед мають вирішити одне принципове питання – який саме літак вони хочуть передати Україні.

До теми Змінять хід війни: основні характеристики F-16 і позиція Заходу щодо передачі літаків Україні

Адже обслуговувати кілька різних літаків буде значно важче, ніж, до прикладу, ті ж танки. Краще, щоб партнери передали один тип літаків.

Який літак могли б передати європейські країни

Як наголосив Гендельман, основним бойовим літаком у Великій Британії є Eurofighter Typhoon. Він також перебуває на озброєнні в Німеччині, Італії та Іспанії. Тому, якби усі погодилися б передати ці літаки, то можна було б назбирати на 1 – 2 ескадрильї.

Крім того, непоганим варіантом був би і американський F-16. Це – найпоширеніший сучасний літак у світі.

Питання, хто, що і скільки погодиться надати. Якщо по західних зразках, то Польща могла б дати трохи F-16. Тут питання – один тип літака чи два? F-16 – більш перспективний, адже це – найпоширеніший літак у світі. Одні могли б дати літаки, інші – запчастини. Також в Європі "Єврофайтерів" є десь кілька сотень. Було б бажання,

– зазначив Гендельман.

Цікаво – Зеленський везе подарунки з Європи: дивіться відео

Він нагадав, що зараз залишилися лише два типи озброєнь, про які проситиме Україна – далекобійна зброя та авіація. Тому чисто логічно, що наступний "Рамштайн" може бути присвячений цій темі. Однак варто бути готовим, що рішення можуть ухвалити не на самій зустрічі, а дещо пізніше – як це було і з танками.

На його думку, ситуація з передачею літаків – це буде досить тривалий процес. Адже потрібно розгорнути відповідну інфраструктуру, навчити льотчиків та команди з обслуговування тощо. Переважно такий процес триває кілька років. Але зараз для України важливо, щоб Захід нарешті оголосив про передачу авіації.

Україна активно працює над постачанням авіації та далекобійної зброї