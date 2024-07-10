Обіцянка виконана, – Кулеба про особливості отримання літаків F-16

Із саміту НАТО Україна отримала перші хороші новини. Обіцяні винищувачі F-16 уже на шляху до нашої держави. Невдовзі вони захищатимуть українське небо.

Щобільше, Нідерланди виділять додаткові кошти на закупівлю озброєння для F-16. Про це 24 Каналу розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Над процесом передачі F-16 працюють безупинно

Поки у Вашингтоні відбувається ювілейний саміт НАТО, стало відомо, що до України вже прямують літаки F-16. Про це повідомив і прем'єр Нідерландів Дік Схооф та держсекретар США Ентоні Блінкен.

Є два принципові моменти у цьому питанні: ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі битимуться F-16 – ця обіцянка виконана. Крім того, це лише перша хвиля. Насправді нам потрібно більше літаків, і ми вже працюємо на перспективу: над збільшенням кількості F-16, які передадуть Україні,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Також Київ наразі працює над отриманням інших західних літаків та МіГ-29, які все ще є на озброєнні в дружніх країн. Їх у перспективі також можуть надати нашій державі.

"Це безперервний процес, тому що немає такого моменту у війні, коли ти кажеш: "Ну ось, я все зробив: F-16 прилетіли, Patriot приїхали – можна розслабитись". У жодному разі. Щойно одне питання вирішується – ми уже починаємо працювати над наступним", – запевнив міністр.

Кулеба також відзначив, що під час майбутньої зустрічі президентів США та України планується вичерпна розмова, зокрема і щодо F-16 та ударів по території Росії. Глава МЗС наголосив, що в України немає табу в спілкуванні з американськими партнерами.