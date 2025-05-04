Зеленський заявив, що Україна та Чехія створять школу F-16
- Україна та Чехія створять школу для навчання українських пілотів та фахівців працювати з F-16.
- Зеленський зазначив, що через безпекові причини школа буде відкрита за межами України, а Чехія братиме участь у реалізації цього проєкту.
Україна та Чехія створять школу для того, щоб навчити українських пілотів та інших фахівців працювати з F-16. Це відбудеться у межах співпраці країн в авіаційній коаліції.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом у Празі.
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Що відомо про школу F-16, яку створюють Україна та Чехія
Володимир Зеленський зазначив, що очевидно, станом на зараз із безпекових причин немає можливостей відкрити школу F-16 в Україні.
Російські удари щодня тривають, і тому ми працюємо з партнерами, щоби такі школи змогли відкрити за межами України. І це буде,
– сказав президент.
Він наголосив, що українська сторона домовилася, що Чехія буде брати участь в реалізації відповідних рішень щодо навчальної бази з F-16.
До слова, Володимир Зеленський також заявив, що Україна в межах "чеської ініціативи" у 2025 році може отримати 1,8 мільйона артилерійських снарядів. Президент Чехії Петер Павел, своєю чергою, наголосив, що за допомогою цієї програми відношення снарядів України до ворога вдалося скоротити до 1:2, на користь Росії.