США продадуть Польщі за символічний долар 24 винищувачі F-22 Raptor

Польща, яка шукає способи передати Україні більше МіГ-29, сама оновить свій авіаційний парк. Для цього вона придбає у Сполучених Штатів 24 винищувачі F-22 Raptor.

За наявними даними, обійдуться 24 повітряні судна Варшаві у символічний долар. За таку суму 1 квітня США погодилися продати свої винищувачі F-22 Raptor.

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Літаки прибудуть до Польщі не відразу

Слід розуміти, що Польща не відразу ж отримає від США ці винищувачі. Їх передадуть Варшаві упродовж 2024 та 2025 років. Сама ж процедура домовленості про покупку літаків тривала впродовж понад року.

Водночас слід зауважити, що продаж американських літаків став також частиною компенсації Польщі за МіГ-29. Нагадуємо, що ці повітряні судна радянського зразка Варшава передає Україні. Що цікаво, F-22 Raptor Сполучені Штати зняли з бойових дій достроково.

Польща матиме 2 типи літаків 5-го покоління

Як зазначають у виданні, до кінця 2025 року Польща має шанси стати наступною після США державою, на балансі якої відразу два типи винищувачів 5-го класу. Мовиться про вже закуплені Варшавою літаки F-35, а також ті самі 24 повітряні судна F-22 A Block 20 Raptor. У статті також уточнюється, що партія "Рапторів" складає 32 літаки.

За Польщею – супутні витрати

Зауважимо, що Варшава, хоч і купує літаки за символічний долар, повинна буде трохи затратитися. Зе нею залишається сама операція з передачі повітряних суден.

Польщі необхідно буде оплатити передовсім перевірку винищувачів F-22 A Block 20 Raptor. Тут слід розуміти, що на бойовій службі літаки не перебували. Зазвичай їх використовували, щоб проводити тренування.

Тут слід розуміти, що на бойовій службі літаки не перебували. Зазвичай їх використовували, щоб проводити тренування. Але і це ще не все. Крім того, Польщі необхідно буде витратити гроші на озброєння, проходження пілотами та технічним персоналом навчання, а також підготовку інфраструктури.

а також підготовку інфраструктури. Експерти зі США вже навіть підрахували, скільки на це піде часу. На їхню думку, Польщі знадобиться до трьох років. Самі ж повітряні судна, як ми вже зауважили вище, будуть на балансі уже у 2024 – 2025 роках.

І поки Польща оновлює свій авіаційний парк, Україна продовжує закликати партнерів передати F-16. Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що проблеми з навчанням українських пілотів не буде. Для аналогії він навів приклад з системами ППО Patriot. Партнери казали, що на їх опанування піде рік, а наші захисники впоралися за 10 місяців.