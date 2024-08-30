Перша втрата F-16 в Україні й загибель легендарного пілота: все, що відомо
Україна підтвердила втрату першого F-16 та загибель пілота 29 серпня. Про смерть Олексія Меся офіційно повідомили вже після прощання з захисником.
Трагічна звістка про втрату пілота сколихнула всю країну. Все, що варто знати про катастрофу з F-16, зібрав 24 Канал.
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F-16 зазнав катастрофи під час атаки
29 серпня видання WSJ з посиланням на офіційного представника США повідомило, що в понеділок в Україні зазнав катастрофи перший винищувач F-16. Того ж дня у Генштабі підтвердили цю інформацію.
Захисники повідомили, що катастрофа сталася під час російського масованого обстрілу 26 серпня.
У Генштабі додали, що під час атаки бортовим озброєнням F-16 вдалося збити чотири крилаті ракети, однак під час заходу на наступну ціль з одним із літаків зник зв'язок. Пізніше вже з'ясували, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув.
Загинув пілот Олексій Месь: що про нього відомо
Олексій "Мунфіш" Месь того понеділка за допомогою F-16 збив три крилаті ракети та один ударний дрон. Однак в одну мить з ним зник зв'язок. Виявилося, що це був його останній героїчний бій.
Варто зазначити, що 28 серпня мер Луцька Ігор Поліщук написав у фейсбуці про загибель Меся, але згодом видалив це допис.
Прощання з Героєм відбулося 29 серпня у рідній Шепетівці. Лиш після цього Повітряні сили офіційно оголосили про втрату. Ймовірно, це заради безпеки. Оскільки на прощанні були його побратими-льотчики, командири, підлеглі, друзі, колеги та сотні простих українців.
Також шану полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29 – політ над процесією виконали бойові друзі Олексія.
Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни,
– написали у Повітряних силах.
Пам'ятка. Захиснику було всього 30 років. Він був підполковником, заступником командира операційної групи та одним із перших, хто пройшов навчання на F-16.
Головнокомандувач Олександр Сирський посмертно присвоїв йому звання полковника.
Прощання з пілотом: фото Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України
Причини катастрофи
Наразі ЗМІ та спікери вже публікують різні версії того, як впав F-16. Однак Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовує повідомлення у медіа, закликавши утриматися від поширення сумнівної інформації.
Справжня причина катастрофи поки що невідома. Для її з'ясування створили спеціальну комісію Міністерства оборони України, яка зараз працює на місці падіння літака.
Закликаємо медіа і публічних спікерів утриматися від поширення сумнівних версій обставин катастрофи. Така активність грає на руку російській пропаганді, а не нашій перемозі,
– написав Центр стратегічних комунікацій.
У Центрі зазначили, що війна завжди супроводжується втратами й від цього не застрахований жодний тип озброєння та військової техніки.