Дуже дивні дії: у що росіяни перетворили колишню фабрику "Рошен" у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали використовувати колишню фабрику "Рошен", яка знаходиться у центрі міста. Вони почали звозити туди техніку та навіть людей, хоч місця там дуже мало.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що тепер росіяни активно розкидують свої підрозділи по всьому місту. Ймовірно, бояться масштабних ударів з України.

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Для чого росіяни перетворили фабрику на військову базу

На початку окупації Маріуполя окупанти привезли на фабрику туди людей з ФСБ, після чого туди завітала "бавовна" і базу не використовували.

Тепер знову почали використовувати, бачимо транспорт з написом "Z", до речі, новий. Наразі намагаємось зрозуміти, що за підрозділ туди заїхав,

– зауважив Андрющенко.

Росіяни фактично перетворили фабрику на військову базу, але вона досить маленька. За словами керівника Центру вивчення окупації, багато техніки там розмістити неможливо, людей-максимум 200 – 300 осіб. Через брак місця ворог розміщує все це у дворі та промислових приміщеннях.

Це дуже дивно, місць, де базуватись в Маріуполі, аж забагато. Фабрика "Рошен" не остання, ми знайшли ще одну базу в районі комбінату Ілліча та біля розбитого кінотеатру,

– зазначив він.

Поки що такі дії окупантів незрозумілі. Ймовірно, що ворог виводить свої підрозділи з території комбінату Ілліча та розкидує їх у різні куточки міста, щоб уникнути масштабного ураження українськими дронами. Найгірше, що росіяни створюють ці бази біля цивільної забудови.