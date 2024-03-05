Facebook, Instagram та YouTube "впали": користувачів повикидало з акаунтів

Під вечір 5 березня користувачі фейсбуку та інстаграму повикидало з акаунтів. Наразі зайти у свої акаунти назад неможливо.

Журналісти 24 Каналу помітили перебої у фейсбуці приблизно о 17:20. Працівників редакції масово вибило зі своїх акаунтів. Як з'ясувалося, таку проблему наразі фіксують у всьому світі.

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У Facebook та Instagram масштабний збій

Користувачів Meta масово вибило з фейсбуку, месенджеру та інстаграму. Зайти повторно неможливо. Зокрема фейсбук видає "неправильний пароль" попри те, що дані введені правильно.



Скриншот з фейсбуку

В інстаграмі користувачів, яких не викинуло, стрічка все одно не оновлюється. А акаунти не завантажуються і наразі виглядають ось так:



Скриншот з інстаграму

Варто зауважити, що додаток повідомляє про "відсутнє підключення до Інтернету", попри те, що з Інтернетом все гаразд.

Згодом з'ясувалося, що з перебоями працює і відеохостинг YouTube. У деяких користувачів він відкривається, а у деяких – ні.



Скриншот з ютубу

Внутрішні системи Facebook також перестали працювати

Видання DailyMail.com з посиланням на джерела у Facebook, повідомляє що внутрішні системи компанії також перестали працювати, що могло призвести до масштабного збою.

Перебої відчуваються як і в застосунках соціальних мереж, так і на вебсайтах по всьому світу.

О 17:52 речник Meta Енді Стоун у соцмережі X заявив, що компанії відомо про проблеми з Facebook та Instagram.

Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо,

– написав він.

Платформа DownDetector, яка відстежує відключення онлайн, станом на 17:55 показує, що понад 566 000 американців мають проблеми з Facebook, понад 36 000 повідомили про те ж з Instagram, а на Messenger трохи більше ніж 13 000 скарг.

Згодом користувачі почали масово скаржитися і на YouTube – наразі подано понад 1 000 скарг.

Варто зауважити, що це не остаточні дані – вони постійно оновлюються.

Приблизно о 18:29 фейсбук запрацював, однак в інстаграмі досі збій.

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Інші сервіси теж працюють зі збоями

DownDetector також почав фіксувати збої на інших популярних сервісах, зокрема від Google, а також в Х, WhatsApp, ТікТок, Discord та інших.

Ба більше, перебої зафіксовані у групах телекомунікаційних компаній T-Mobile та AT&T.