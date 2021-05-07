Facebook видалила мережу облікових записів, пов’язаних зі "Слугою народу"

Компанія Facebook видалила зі своїх соціальних мереж низку акаунтів політичного спрямування. Мовиться про 105 облікових записів у фейсбуці та 24 сторінки й 5 профілів в інстаграмі.
Джерело:звіт Facebook за квітень 2021 року
Як свідчить звіт Facebook за квітень, усі ці профілі були пов'язані з українською політичною партією "Слуга народу". І витратили на рекламу щонайменше 210 тисяч доларів США.
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105 облікових записів у фейсбуці, 24 сторінки й 5 профілів в інстаграмі видалили після розслідування про їхню діяльність. Це зробила сама компанія Facebook.
"Люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свої особистості й скоординованість дій", – мовиться у звіті Facebook за квітень 2021 року.
Але наше розслідування виявило зв'язок (зазначених акаунтів – 24 канал) з особами, пов'язаними з політичною партією "Слуга народу" в Україні,
– наголосили у компанії.
Розслідування показало, що зазначені облікові записи порушували політику Facebook щодо скоординованої неавтентичної поведінки (CIB).
Чим займалися видалені акаунти
- Особи, які стояли за видаленими акаунтами, писали українською та російською мовами. Тематика повідомлень головно стосувалася корупції, політики, автомобілів, а ще й сатиричного висвітлення пандемії COVID-19.
- Також ці акаунти писали на підтримку "Слуги народу", і разом із тим критикували опозиційні партії та політиків. Особливо п'ятого президента України Петра Порошенка і міського голову Києва Віталія Кличка.
Facebook також повідомив, що видалені акаунти витратили на рекламу приблизно 210 тисяч доларів.
Приклад допису за 2019 рік із видаленого акаунту / Фото зі звіту Facebook
Приклад допису за 2021 рік із видаленого акаунту / Фото зі звіту Facebook
Ще одна видалена мережа акаунтів пов'язана з людьми, які перебувають під санкціями США
У квітні Facebook також видалив ще одну мережу облікових записів, створену й керовану з України. Причина та ж – порушення політики щодо CIB.
- Ці акаунти здебільшого (майже 500 у фейсбуці та понад 400 в інстаграмі) пов'язані з фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції США (як от Андрій Деркач і Петро Журавель).
- Ще частина – з колишнім прем'єром Володимиром Гройсманом і лідером депутатської групи "Довіра" Олегом Кулінічем.
Facebook зазначив, що ці акаунти копіювали новинний контент з інших ЗМІ, а поруч із цим просували контент, сприятливий для вказаних політиків і їхніх політичних організацій. На їх просування витратили 496 тисяч доларів.
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