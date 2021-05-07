Facebook видалила мережу облікових записів, пов’язаних зі "Слугою народу"

Компанія Facebook видалила зі своїх соціальних мереж низку акаунтів політичного спрямування. Мовиться про 105 облікових записів у фейсбуці та 24 сторінки й 5 профілів в інстаграмі.

Як свідчить звіт Facebook за квітень, усі ці профілі були пов'язані з українською політичною партією "Слуга народу". І витратили на рекламу щонайменше 210 тисяч доларів США.

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105 облікових записів у фейсбуці, 24 сторінки й 5 профілів в інстаграмі видалили після розслідування про їхню діяльність. Це зробила сама компанія Facebook.

"Люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свої особистості й скоординованість дій", – мовиться у звіті Facebook за квітень 2021 року.

Але наше розслідування виявило зв'язок (зазначених акаунтів – 24 канал) з особами, пов'язаними з політичною партією "Слуга народу" в Україні,

– наголосили у компанії.

Розслідування показало, що зазначені облікові записи порушували політику Facebook щодо скоординованої неавтентичної поведінки (CIB).

Чим займалися видалені акаунти

Особи, які стояли за видаленими акаунтами, писали українською та російською мовами. Тематика повідомлень головно стосувалася корупції, політики, автомобілів, а ще й сатиричного висвітлення пандемії COVID-19.

Також ці акаунти писали на підтримку "Слуги народу", і разом із тим критикували опозиційні партії та політиків. Особливо п'ятого президента України Петра Порошенка і міського голову Києва Віталія Кличка.

Facebook також повідомив, що видалені акаунти витратили на рекламу приблизно 210 тисяч доларів.



Приклад допису за 2019 рік із видаленого акаунту / Фото зі звіту Facebook



Приклад допису за 2021 рік із видаленого акаунту / Фото зі звіту Facebook

Ще одна видалена мережа акаунтів пов'язана з людьми, які перебувають під санкціями США

У квітні Facebook також видалив ще одну мережу облікових записів, створену й керовану з України. Причина та ж – порушення політики щодо CIB.

Ці акаунти здебільшого (майже 500 у фейсбуці та понад 400 в інстаграмі) пов'язані з фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції США (як от Андрій Деркач і Петро Журавель).

Ще частина – з колишнім прем'єром Володимиром Гройсманом і лідером депутатської групи "Довіра" Олегом Кулінічем.

Facebook зазначив, що ці акаунти копіювали новинний контент з інших ЗМІ, а поруч із цим просували контент, сприятливий для вказаних політиків і їхніх політичних організацій. На їх просування витратили 496 тисяч доларів.

у Facebook наголосили, що Україна за кілька років стала чи не лідером із кількості видалених акаунтів через CIB.

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