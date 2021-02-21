Facebook видалив сторінку військових з М'янми після розстрілу протестувальників

Facebook видалив сторінку військових з М'янми. Це сталося після протестів у країні 20 лютого, коли застрелили щонайменше 2 людей.

Своє рішення Facebook мотивує порушенням стандартів, які забороняють підбурювання до насильства.

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Згідно з нашою глобальною політикою, ми видалили сторінку інформаційної групи Tatmadaw True News за неодноразові порушення стандартів нашого суспільства, які забороняють підбурювання до насильства,

– мовиться у повідомленні.

Однією із причин видалення сторінки також стало затримання місцевого актора Лу Міна. Його військові розшукували ще з 17 лютого.

Актора затримали 21 лютого і вивезли у невідомому напрямку. Свої дії військові аргументували законом про боротьбу з підбурюванням держслужбовців приєднатися до протестів.

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Щонайменше 2 людей загинули під час протестів у М'янмі 20 лютого.

Обоє протестувальників пішли з життя внаслідок вогнепальних поранень.

Водночас місцеві активісти заявляють: жертв може бути більше.

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