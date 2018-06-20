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Facebook тестує дуже круту розробку, що може покращити невдалі фото

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Facebook тестує функцію, що може "розплющувати" очі на фото
Facebook тестує функцію, що може "розплющувати" очі на фото / techcrunch.com

Соціальна мережа Facebook провела експеримент зі штучним інтелектом, який вміє "розплющувати" очі людям на знімках.

Про це повідомляє Tech Crunch.

ШІ тестували на фото з відкритими очима, щоб нейромережа навчилась розуміти, як виглядає людське обличчя, та що це є найбільш вдалим результатом ретушування.

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Так, під час навчання система змогла розпізнавати характеристики очей, а також враховувати різні чинники, наприклад, позу людини і освітлення.

Цікаво, що звичайні користувачі в більшості випадків не змогли помітити, що штучний інтелект "відкрив" очі людей. У 54% випадків вони були впевнені, що очі на фотографіях так і були розплющеними.

Facebook тестує дуже круту розробку

Останнє фото – робота штучного інтелекту 

На колажі зображені фото людей перше – хороше фото, другий знімок – із заплющеними очима, третя картинка – результат роботи у Photoshop і четверте – результат роботи ШІ.

Як видно на фото, розробка Facebook робить більш реалістичний результат, ніж Photoshop.

Для роботи нейромережі потрібен знімок конкретної людини з відкритими очима. При цьому укладення у ШІ можуть виникнути через окуляри, деякі варіанти зачіски або незвична поза.

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Теги: Техно Facebook Інтернет
Джерело: 24 Канал
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