Це був найефективніший наратив: фахівець із пропаганди сказав, як переграти Путіна
- Британський журналіст Пітер Помєранцев назвав найефективніший наратив для впливу на російське суспільство.
- Цей наратив руйнує підтримку війни серед росіян і викликає сумніви у стабільності, яку обіцяв Путін.
Одним з важливих інструментів тиску на Росію залишається інформаційний вплив. Якщо використати потрібні наративи, то можна змінити ситуацію в російському суспільстві.
Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив британський журналіст, письменник, фахівець із пропаганди Пітер Помєранцев, наголосивши на тому, як працюють наративи щодо Росії. Він пояснив, який з них здатний переграти Володимира Путіна.
Який наратив є тригерним для російського суспільства?
Помєранцев зазначив, що українські служби та компанії вже здійснюють багато цікавих інформаційних впливів на Росію, і їх потрібно масштабувати.
Він розповів, що співпрацював у своєму американському університеті Джонс Хопкінс у Вашингтон з українськими дослідниками. Разом вони експериментували з різними наративами, які здатні максимально руйнувати підтримку війни серед росіян.
"Найефективніший наратив був пов'язаний зі зростанням криміналітету в Росії внаслідок війни і, відповідно, з поверненням країни у 1990-ті. Ця проблема дійсно важлива для росіян", – пояснив фахівець із пропаганди.
Зверніть увагу! За даними розслідування видання "Настоящее Время", вербування російських в'язнів на війну в Україні почалося влітку 2022 року, коли їх набирали до лав ПВК "Вагнер". З лютого 2023-го цим процесом займалося виключно російське міноборони тоді ж указом голови генштабу був офіційно створений проєкт "Шторм Z". Управління "Шторм Z" здійснює ГРУ, контракти російських ув'язнених нібито мають особливий гриф секретності та зберігаються в спеціальному архіві військової розвідки. Ув'язнені зі "Шторм Z", які підписували контракти, за інформацією видання, не могли їх розірвати за власним бажанням, отримували нижчі зарплати й менше пільг.
Варто зазначити, що путінська пропаганда базується на тому, що він припинив хаос, який панував у 1990-ті, навів лад в Росії та зробив Росію величною. А коли показати, що в країні знову повертається хаос, тоді для Путіна це, на думку британського журналіста, стане великою проблемою.
Ми бачимо, що криміналітет посилюється, тому що випускають багато злочинців з таборів, вони йдуть до російських військ, потім повертаються і роблять багато жахливих речей. Це приклад того, що ці наративи працюють і допомагають руйнувати психологічну схему пропаганди,
– пояснив Пітер Помєранцев.
Він додав, що це найефективніший наратив, який впливає на росіян, що активно підтримують Путіна.
Як проходять мобілізаційні процеси в Росії?
Станом на 2026 рік у Росії вичерпаний ресурс рекрутингу ув'язнених, адже багато з них загинули, а нові майже не йдуть. Нагадаємо, що у 2022 – 2024 роках росіяни поповнювали штурмові підрозділи завербованими в'язнями і колонії тоді перетворилися на пункти рекрутингу.
Сьогодні рекрутингу росіян поширився на навчальні заклади, зокрема технікуми, коледжі. Студентам пропонують "картину легкої, високотехнологічної та високооплачуваної служби" та мільйонні виплати і академвідпустку.
В Росії через великі втрати на фронті, імовірно, можуть оголосити мобілізацію. На думку військового експерта Романа Світана, Путін чудово розуміє, які на нього очікують наслідки, якщо він піде на цей крок. Світан вважає, що це "викличе серйозний негативний ефект всередині Росії". Тоді, як припустив військовий експерт, може піднятися Північний Кавказ, який є частиною Росії, який "вже давно чекає приводу повстати проти кремлівської влади".