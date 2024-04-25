В Україні через війну з'явилась нова професія
Джерело:Міністерство у справах ветеранів
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже третій рік. Через неї в Україні з'явилась нова професія.
До Національного класифікатора професій внесли нову професію, яка з'явилась внаслідок війни. Мовиться про фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
Дивіться також Статус ветерана та члена сім’ї загиблого військовослужбовця: Уряд спростив процедуру
Ця людина надаватиме послуги
Зокрема, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб буде надавати роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. До прикладу, допомагатиме із оформленням документів.
Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу,
– мовиться в повідомленні.
Професію "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" внесли у розділ "Професіонали", група "Професіонали в галузі соціального захисту населення".
На які безкоштовні послуги й пільги мають право військові та ветерани
- На початку березня виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун під час тематичного круглого столу сказав, що 70% ветеранів не знають про пільги та послуги, на які мають право, тому не можуть ними скористатися. Міністерство планує виправити ситуацію через інформаційні кампанії та змінити підхід до формування ветеранської політики.
- Українське законодавство, що стосується ветеранів війни та учасників бойових дій, обіцяє їм низку безоплатних послуг. Щоб скористатися ними, потрібно підтвердити свій статус і мати бажання скористатися заслуженим забезпеченням. А якщо в якомусь медзакладі працівники відмовляються виконувати закон чи натякають на "подяку", слід звернутися на гарячу лінію НСЗУ – 0 800 60 20 19.
- До слова, потрапити на прийом до лікаря або купити необхідне в аптеці військові, за законодавством, можуть поза чергою. Так само у разі потреби госпіталізації військові мають право потрапити на лікування поза чергою. По-друге, щорічні профілактичні медогляди у будь-якого спеціаліста для учасників бойових дій і ветеранів є безоплатними й поза чергою. Також раз на рік можна було б безоплатно відпочити у санаторії або отримати від держави компенсацію за такий відпочинок, але цього року така пільга призупинена.