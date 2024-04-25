В Україні через війну з'явилась нова професія

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже третій рік. Через неї в Україні з'явилась нова професія.

До Національного класифікатора професій внесли нову професію, яка з'явилась внаслідок війни. Мовиться про фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

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Ця людина надаватиме послуги

Зокрема, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб буде надавати роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. До прикладу, допомагатиме із оформленням документів.

Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу,

– мовиться в повідомленні.

Професію "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" внесли у розділ "Професіонали", група "Професіонали в галузі соціального захисту населення".

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