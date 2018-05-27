20:14
27 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
22°C 9°C
  • понеділок
    25°C 10°C
  • вівторок
    23°C 15°C
  • середа
    26°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Фахівці назвали продукти, які не можна підігрівати

1443 Читать новость на русском
Продукти, які шкідливо підігрівати
Продукти, які шкідливо підігрівати / ukrhealth.net

Повторна термічна обробка деяких харчових продуктів може негативно впливати на здоров'я.

Зі слів медиків, приготовлена і повторно розігріта їжа втрачає багато корисних якостей, а іноді і зовсім перетворюється на шкідливу їжу, передає Zdorovia.

Читайте також: Чим загрожує здоров'ю дефіцит вітаміну С

Зокрема, експерти не рекомендують заново піддавати їжу термічній обробці, приготовану з буряка, адже цей овоч повністю втрачає свої вітаміни.

М'ясо під час повторного нагрівання також втрачає значну кількість своїх смакових якостей. А ще при цьому відбувається розщеплення легкозасвоюваних білків. А оскільки м'ясо відноситься до продуктів, які довго перетравлюються, то з втратою цих білків воно перетворюється в небезпечний для органів травлення продукт.

Негативно додаткова термічна обробка впливає і на гриби, через ті ж білки.

Не рекомендують підігрівати вже зварене яйце чи омлет – корисні мікроелементи після цього залишаться в мізерній кількості, а ще в страві з'являться дуже шкідливі для здоров'я токсини і канцерогенні речовини.

Страви з картоплі стають шкідливими через крохмаль. Під час розігріву він розпадається під впливом високих температур, що теж може негативно відбитись на здоров'ї.

Фото: unsplash.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-5 відео тижня: Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні
сьогодні, 19:30 Топ-5 відео тижня: Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні
188
В ПАТ
сьогодні, 19:01 В ПАТ "Укрзалізниця" є свій Ілон Маск
Ольга Бродська 553
Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
сьогодні, 18:00 Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
Дмитро Гнап 615
Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
сьогодні, 17:00 Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
Єгор Соболєв 514
Как политики манипулируют людьми: 6 способов
сьогодні, 16:01 Как политики манипулируют людьми: 6 способов
Блог Соцмережі 746
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук