Фахівці назвали продукти, які не можна підігрівати

Повторна термічна обробка деяких харчових продуктів може негативно впливати на здоров'я.

Зі слів медиків, приготовлена і повторно розігріта їжа втрачає багато корисних якостей, а іноді і зовсім перетворюється на шкідливу їжу, передає Zdorovia.

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Зокрема, експерти не рекомендують заново піддавати їжу термічній обробці, приготовану з буряка, адже цей овоч повністю втрачає свої вітаміни.

М'ясо під час повторного нагрівання також втрачає значну кількість своїх смакових якостей. А ще при цьому відбувається розщеплення легкозасвоюваних білків. А оскільки м'ясо відноситься до продуктів, які довго перетравлюються, то з втратою цих білків воно перетворюється в небезпечний для органів травлення продукт.

Негативно додаткова термічна обробка впливає і на гриби, через ті ж білки.

Не рекомендують підігрівати вже зварене яйце чи омлет – корисні мікроелементи після цього залишаться в мізерній кількості, а ще в страві з'являться дуже шкідливі для здоров'я токсини і канцерогенні речовини.

Страви з картоплі стають шкідливими через крохмаль. Під час розігріву він розпадається під впливом високих температур, що теж може негативно відбитись на здоров'ї.

Фото: unsplash.