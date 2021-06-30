Фальсифікації на виборах можуть вплинути на долю режиму Путіна, – російський журналіст Яковенко

Вибори до Держдуми Росії відбудуться 19 вересня. Багато хто вважає, що режим Володимира Путіна вдаватиметься до масштабних фальсифікацій, але насправді все буде не так.

Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він вважає, що фальсифікації будуть, але не настільки очевидні.

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"Ступінь фальсифікації все-таки має якісь межі. Зрозуміло, що можуть намалювати всі 100%, але цього хочуть уникнути", – зазначив Яковенко.

Щоб набрати хоч якісь голоси від росіян, "Єдина Росія" намагається акцентувати кампанію на відомих особах. Зокрема, мовиться про міністра оборони Сергія Шойгу і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Яковенко: Фальсифіковано буде 20 – 30% голосів

Журналіст пояснив, що через фальсифікації росіяни, ймовірно, не вийдуть на вулицю протестувати. Однак ступінь нелегітимності зросте до катастрофічних можливостей.

Звісно, можна просто взяти і намалювати всі 100%. Для цього немає перешкод – ні совісті, ні будь-яких інших обмежень. Однак буде інша ситуація,

– запевнив Яковенко.

"Я думаю, що це позначиться на долі режиму. Саме тому вони можуть фальсифікувати не всі 100%, а 20 – 30%, тому рейтинги мають значення", – підсумував журналіст.

До виборів хочуть залучити і українців з окупованих територій. Агітують навіть підлітків йти на вибори. Саме тому там активно роздають російські паспорти.

Яковенко розповів, чи будуть фальсифікації на виборах до Держдуми: відео