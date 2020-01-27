10-річна дівчинка запустила власну лінію одягу для боротьби з расизмом: фото

10-річна дівчинка Херіс Роджерс вирішила створити лінію одягу внаслідок кількох років знущань через її колір шкіри. Вона вважає, що ця справа допоможе їй подолати страждання та мати більше впевненості в собі.

Як виникла ідея створювати одяг? Відомо, що все почалося з того, коли 22-річна сестра дівчинки поділилася своїми фотографіями у своєму акаунті в Twitter з описом: "Моїй сестрі лише 10, але вона вже має гідність", передає видання Inspiring Life.

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Окрім того, дівчина додала до допису тег #FlexinInHerComplexion, що означає – пишатися своєю зовнішністю (в перекладі – #combatentecontraoseucomplexo – боєць зі своїми комплексами). 10-річна Херіс хотіла надихнути цією ідеєю всіх любити себе.

Skin coming crazy. GLOW. RT @TaylorAndrea_: My sister is only 10, but already royalty #FlexinInHerComplexion https://t.co/vePZ8YgC7I — Coretta Sance King (@SanceDot) March 26, 2017

Успіх публікації її сестри не тільки змусив маленьку Херіс почувати себе набагато краще, але й надихнув її на створення власної лінії одягу - "Flexin 'In My Complexion" – як спосіб почувати себе більш захищеним та допомагати іншим, хто від цього страждає.

Задум Херіс полягав в тому, щоб інші люди, які страждають від такого ж психологічного насилля, змогли подолати його і мати впевненість у собі та своїй природній красі.

Моє бачення майбутнього – це кожен має бути самим собою і любити себе зсередини та зовні. Я просто люблю свій колір обличчя, я люблю, ким я є – і всі повинні це робити,

– сказала вона.

Перша партія футболок, за словами Херіс, була розпродана всього за 10 хвилин.

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"Що робитиму далі? Я точно знаю, що буду робити – у найближчі 10 років відкрию власний магазин одягу, щоб я могла поширювати своє "повідомлення" по всьому світу, тому кожен зміг мене почути", – сказала дівчинка.