10-річна дівчинка запустила власну лінію одягу для боротьби з расизмом: фото
10-річна дівчинка Херіс Роджерс вирішила створити лінію одягу внаслідок кількох років знущань через її колір шкіри. Вона вважає, що ця справа допоможе їй подолати страждання та мати більше впевненості в собі.
Як виникла ідея створювати одяг? Відомо, що все почалося з того, коли 22-річна сестра дівчинки поділилася своїми фотографіями у своєму акаунті в Twitter з описом: "Моїй сестрі лише 10, але вона вже має гідність", передає видання Inspiring Life.
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Окрім того, дівчина додала до допису тег #FlexinInHerComplexion, що означає – пишатися своєю зовнішністю (в перекладі – #combatentecontraoseucomplexo – боєць зі своїми комплексами). 10-річна Херіс хотіла надихнути цією ідеєю всіх любити себе.
Успіх публікації її сестри не тільки змусив маленьку Херіс почувати себе набагато краще, але й надихнув її на створення власної лінії одягу - "Flexin 'In My Complexion" – як спосіб почувати себе більш захищеним та допомагати іншим, хто від цього страждає.
Задум Херіс полягав в тому, щоб інші люди, які страждають від такого ж психологічного насилля, змогли подолати його і мати впевненість у собі та своїй природній красі.
Моє бачення майбутнього – це кожен має бути самим собою і любити себе зсередини та зовні. Я просто люблю свій колір обличчя, я люблю, ким я є – і всі повинні це робити,
– сказала вона.
Перша партія футболок, за словами Херіс, була розпродана всього за 10 хвилин.
Дивіться лінію одягу від 10-річної дівчинки, яка бореться з расизмом
"Що робитиму далі? Я точно знаю, що буду робити – у найближчі 10 років відкрию власний магазин одягу, щоб я могла поширювати своє "повідомлення" по всьому світу, тому кожен зміг мене почути", – сказала дівчинка.