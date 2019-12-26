14 речей, які жінки вважають привабливими у чоловіках

Коли чоловіки говорять про те, що їм подобається в жінці, вони можуть назвати її фігуру або красу. Натомість жінки, зазвичай, бачать інші фактори, коли вважають чоловіка привабливим. Це може бути те, як він дивиться, сміється або навіть те, як водить автомобіль.

Видання Boldsky назвало кілька речей, які жінки таємно вважають привабливими у чоловіках.

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Веде дівчину, тримаючи руку на її спині

Жінкам подобається бути з тим, хто вміє до них поважно ставитися. Їм подобається, коли чоловік веде кохану до машини чи стільця, поклавши руку на її спину. Так, жінка відчуває себе комфортно і безпечно.

Дивлячись на жінок "м’яким" поглядом

Зазвичай, жінкам не подобається, коли чоловік пильно дивиться на неї. Натомість вони віддають перевагу тим хлопцям, які дивляться лагідно на свою кохану.

Фізична форма

Очевидно, що чоловіки люблять жінок, які залишаються у формі і впевнені у собі. Так само жінкам подобаються чоловіки, які тренуються та мають рельєфну статуру. Їх біцепси та широкі плечі є досить привабливими для жінок.



Жінки люблять чоловіків. які тримають себе у формі / Фото MTV

Коли чоловіки дотягуються до верхньої полиці

Не всі жінки високі, тому їм важко дістатися до верхньої полиці. Тому, коли в цьому на допомогу приходять чоловіки, жінки дійсно вважають це привабливим і спокусливим.

Готування їжі

Якщо ви дійсно хочете вразити жінку своєї мрії, то ви повинні знати, що вона любить їсти. Якщо вона є гурманом, ви можете приготувати для неї спеціальну страву. Навіть якщо чоловіки не вміють готувати, вони можуть просто заварити горня кави та зробити тости і це точно вразить жінку.

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Коли чоловіки підтримують та дають поради

Чоловіки, які виявляють підтримку жінці і пропонують їм допомогу, дійсно можуть завоювати їх серця. Дівчатам подобаються чоловіки, які готові допомогти і дати пораду. Це дає їм відчути, що він дійсно піклується про них.

Пропонують свою куртку чи пальто

Проявлення турботи та поваги – це те, що змушує жінок відчувати привабливість до чоловіків. Дівчата люблять, коли чоловіки пропонують їм свою куртку або пальто, коли перші відчувають холод. Жінкам подобається цей жест чоловіків і вони вважають це однією з найкращих речей, які робить хлопець.

Проводять рукою по її волоссю

Жінки люблять, коли чоловіки неочікувано проводять пальцями по її волоссю. Їм також подобається, коли чоловік закладає пасма волосся дівчині за вуха. Це змушує жінок повірити, що ви дбаєте про них.



Хлопець гладить волосся дівчини / Фото etolubov

Плавно водять авто

Чоловікам може подобатися швидка їзда, але жінки хочуть бути з чоловіками, які їздять спокійно і безпечно. Жінки ніколи не захоплюються хлопцями, які люблять похизуватися.

Визнають присутність жінки

Жінка любить те, коли чоловік приділяє достатньо уваги їй. Вони можуть не знати, але це робить їх привабливим, коли хлопці виявляють повагу і чемно розмовляють з дівчиною. Вона обов'язково помітить ці дрібниці.