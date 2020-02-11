15 ознак, що ваш шлюб міцніший, ніж ви думаєте

Утримувати міцний шлюб може бути важче з року в рік. Адже стосунки змінюються так само, як і ваше життя. Але, не залежно від того, чи ви нещодавно одружилися, чи вже не можете порахувати років спільного життя, експерти називають ознаки, які свідчать, що ваші стосунки точно міцні і уникнуть розлучення.

Що робить сім'ю міцною? Кожне подружжя шукає відповіді на ці питання і у кожної – свій рецепт щастя. Але є ознаки, які свідчать про те, що вам добре разом і ваші стосунки – міцніші за всі негаразди, передає видання Good House.

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Ви багато спілкуєтеся

Стосунки, коли обидва партнери можуть поговорити один з одним про важкі та напружені часи, – це ознака того, що стосунки налаштовані на успіх.

"Ознаки, за якими ми бачимо, що пара не повинна розлучитися, включає в першу чергу можливість спілкування. Вони вирішують питання, пов'язані з фінансами та сім'єю і це ознаки здорового шлюбу", – наголошує юристка Ліза Мейєр.

Ви можете знайти компроміси

Можливість знаходити середину, коли ви не погоджуєтеся зі своїм партнером – це хороший знак. Адже саме компроміси допомагають зменшити егоїзм і ліпше розуміти своїх коханих.

Ви продовжуєте робити нові речі разом

Шлюб, який захоплює, наповнений новими «поворотами», може означати, що у вас міцні стосунки. "Переживання нових речей полягає в тому, що це створює нові спогади і приносить задоволення від кожного відкриття", – кажуть експерти.



Ви шукаєте нові враження та захоплення / Фото Unsplash

Ви маєте почуття гумору

Спільне почуття гумору допомагає стосункам залишатися міцними. "Коли ви обидва знаходите гумор у одній і тій же справі, ви «проживаєте» цю мить. До того ж, сміх знімає стрес і занепокоєння, виділяє ендорфіни і створює позитивні асоціації з іншою людиною", – каже експертка Дікерсон.

У кожного є свої інтереси

Хоча спільні речі завжди корисні для подружжя, але якщо ви маєте власні інтереси та захоплення, ви надаєте своїм стосункам простір, який він час від часу потребує. "Наявність власних інтересів дозволяє вам залишатися цілою людиною, а не кимось під впливом когось. Також важливо, щоб інша людина підтримувала ці інтереси", – вважають психологи.

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Ви маєте довіру та повагу один до одного

Часто кажуть, що міцний шлюб будується на фундаменті спілкування, довіри і, звичайно, поваги. Взаємна повага є важливою для будь-якого успішного шлюбу. Натомість втрата поваги, зазвичай, є сигналом про кінець стосунків.

Ваш шлюб – головний пріоритет

Коли обидві сторони роблять відносини пріоритетними, розлучення є менш ймовірним. "Це свідоме рішення ставити відносини над усім іншим", – додає експерт.



Ви завжди знаходите час один на одного / Фото Unsplash

Ви зберігаєте пристрасть

За словами експертів, пари, які є ласкавими один до одного не обов'язково мають мати сексуальне життя. Головне, що вони тримаються за руки, цілують один одного – це ознаки здорових стосунків.

Ви ділите гроші

Гроші часто стають причиною розлучення, тому переконання, що у вас і вашого партнера є однакові цінності щодо грошей, може бути ключем до міцних відносин. Якщо обидва партнери є заощадливими і живуть у межах своїх можливостей, вони відчувають, ніби, прямують до спільної мети.