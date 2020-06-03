Випускник середньої школи Чейз Сміт 29 квітня одружився зі своєю дівчиною Саді Міллс після того, як лікарі спрогнозували йому лише 3-5 місяців життя через рідкісну форму раку.

Пара почала зустрічатися близько півроку тому, і весілля Сміт та Саді відсвяткували саме в тому місці, де вони вперше поцілувалися, пише The Indy Star.

Цікаво! Діти, яких жінка всиновила в різний час, виявилися біологічними родичами: мила історія

"Це був найкращий день у моєму житті. Я завжди хотіла весілля на свіжому повітрі, і той факт, що Чейз придумав ідею поставити вівтар саме там, де в нас було перше побачення і ми вперше поцілувалися – це багато для мене означало", – сказала Саді.

Сміт ще з 12 років хворіє, але про весілля він мріяв завжди. Пара хотіла спочатку закінчити середню школу, разом піти в коледж (де вони сподівалися продовжити свою кар’єру з плавання та дайвінгу), а потім зрештою одружитися.

18-річні підлітки одружилися через хворобу хлопця: фото



Однак, всі плани зруйнувалися, коли вони почули невтішну новину від лікарів. "Ми безумовно думали про одруження в майбутньому і знали, чого хочемо", – пояснив Сміт.

Дівчина зізналася, що зрозуміла зі слів коханого, що він хоче запропонувати їй одружитися, тому зупинила його і сказала: "Я теж хочу одружитися", не дослухавши його.

До теми! Хвора 5-річна дівчинка "одружилася" зі своїм другом перед операцією на серце: зворушливі фото

Через чотири дні пара поговорила з батьками, а потім спланувала весілля на дворі перед будинком Міллс. У їхній особливий день Саді одягла вишукану білу сукню, а Чейз – темно-синій костюм. Їх емоції просто зашкалювали. "Я був так схвильований, коли побачив її. Це було як удар у груди", – розповів Сміт.

Дивіться відео з весілля молодої пари: