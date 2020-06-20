Будь-яка пора року – це ідеальний час для святкування весілля, але представники ЛГБТ люблять святкувати цю подію червні, бо саме цього місяця безліч країн легалізували такі шлюби. Тому ми підготували для вас кілька сильних та емоційних фото, які показують безмежну любов одностатевих пар, вражають та викликають повагу.

Багато країн довго йшли до рівності у шлюбі, і не можна заперечувати, що вони досягли певний успіхів, пише видання Brides.

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Весілля – це, безперечно, одна з найемоційніших та найурочистіших подій в житті пари. Особливо цим пишаються представники ЛГБТ, які нарешті можуть у деяких країнах не приховувати власну позицію та вільно кохати. Так, справжні емоції неможливо не побачити на весільних фото з шлюбу одностатевої пари.

І, можливо, не все на святкуванні проходить за планом, але правда полягає в тому, що любов – ідеальна, навіть якщо вона відрізняється від того, до чого всі звикли.

Ми підготували для вас неймовірну та захоплюючу добірку фото, у якій пари показують, що в цей великих день для всіх закоханих – всі однакові. В день весілля двоє людей присвячують один одному любов та підтримку до кінця свого життя. Тож, ЛГБТ-весілля – це весілля звичайних безмежно закоханих людей.

Дивіться нижче чарівні фото з одностатевих шлюбів: від веселих зображень та сміху до ніжніших моментів та солодких почуттів поваги та гордості, якою наповнені ці світлини.

Дивіться емоційні фото з одностатевих шлюбів:



Додамо, що протягом останніх років перемогу отримали одностатеві шлюби, які легалізували в близько 30 країнах світу. Зокрема, першою країною, яка підтримала одностатеві пари, були Нідерланди в 2011 році, проте зазначимо, що це досі не узаконили в Україні та більшості інших держав.