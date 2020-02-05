3-річна дівчинка вигадала милу пісню про динозаврів, яка одразу стала вірусною: відео

Мила історія маленької дівчинки про динозаврів, які закохалися, а потім вимерли, стала популярною в інтернеті. Емоційна пісня, яку співає трирічна Фенн під акомпонемент піаніно, на якому грає її тато – лондонський музикант Том Розенталь – переносить слухачів в останні дні життя тварин.

Том Розенталь поділився цим кліпом у YouTube. Він пояснив, що його дочка Фен написала всі слова самостійно, в той час як він лише трохи допомагав.

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У пісні розповідається історія про кохання і жорстока смерть тварин. Останній рядок "Але вони не прощалися" змушує слухача засумувати і доводить ледь не до сліз.

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Ця пісня отримала популярність в соціальних медіа, ймовірно, через те, що вона здатна емоційно вплинути на людину. Адже за такими простими словами стоїть багато правди. Ймовірно, дівчинку надихнули до написання пісні часті відвідування з татком Музею природознавства у Лондоні.

Текст пісні виглядає приблизно так:

Динозаври, що їдять людей,

Динозаври закохалися,

Динозаври, які проводять вечірку,

Вони їдять фрукти та огірки.

Вони закохалися,

Вони кажуть "дякую".

Але прийшов великий вибух

І вони померли.

Динозаври, динозаври закохалися,

Але вони не попрощалися.

Але вони не сказали "прощай".