3-річна дівчинка вигадала милу пісню про динозаврів, яка одразу стала вірусною: відео
Мила історія маленької дівчинки про динозаврів, які закохалися, а потім вимерли, стала популярною в інтернеті. Емоційна пісня, яку співає трирічна Фенн під акомпонемент піаніно, на якому грає її тато – лондонський музикант Том Розенталь – переносить слухачів в останні дні життя тварин.
Том Розенталь поділився цим кліпом у YouTube. Він пояснив, що його дочка Фен написала всі слова самостійно, в той час як він лише трохи допомагав.
Цікаво! 16-місячна дівчинка здивувала світ майстерністю катання на гіроскутері: чарівне відео
У пісні розповідається історія про кохання і жорстока смерть тварин. Останній рядок "Але вони не прощалися" змушує слухача засумувати і доводить ледь не до сліз.
3-річна дівчинка вигадала милу пісню про динозаврів: дивіться відео
Ця пісня отримала популярність в соціальних медіа, ймовірно, через те, що вона здатна емоційно вплинути на людину. Адже за такими простими словами стоїть багато правди. Ймовірно, дівчинку надихнули до написання пісні часті відвідування з татком Музею природознавства у Лондоні.
Текст пісні виглядає приблизно так:
Динозаври, що їдять людей,
Динозаври закохалися,
Динозаври, які проводять вечірку,
Вони їдять фрукти та огірки.
Вони закохалися,
Вони кажуть "дякую".
Але прийшов великий вибух
І вони померли.
Динозаври, динозаври закохалися,
Але вони не попрощалися.
Але вони не сказали "прощай".