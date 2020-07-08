Близькість – це не просто захоплення або спільний час для сучасних пар. Це психологічний стан, який заснований на глибокій потребі в любові і прихильності. Хоча дехто помилково відносить до близькості лише інтимне життя.

Так, близькість може включати фізичний дотик, але це далеко не єдине, що воно дійсно означає. Щасливі пари мають кілька типів близькості. Йдеться про те, щоб бути разом та створювати зв'язки, які є невід'ємною частиною будь-яких відносин, пише видання Yourtango.

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Навіть на базовому рівні близькість визначається як "близькі, знайомі і ніжні або люблячі особисті стосунки з іншою людиною".

За словами експертів, часто, коли партнери починають віддалятися один від одного, головною проблемою цього є відсутність близькості, яка і сприяє зростанню і розвитку відносин. Коли у ваших стосунках відсутні постійні зв'язки, вони стають уразливими для токсичності.

Отож, існує кілька різних типів близькості, і кожен з них грає вирішальну роль для пари та впливає на їхнє особисте життя.

П'ять найважливіших типів близькості у стосунках

Емоційна близькість

Це найвищий і найбільш актуальний тип близькості, який необхідний в романтичних стосунках. Емоційна близькість – це з'єднання розуму і почуттів з другою половинкою. Закохані люди, зазвичай, діляться один з одним власним досвідом. Цей тип близькості допомагає вам зрозуміти свого партнера та побачити його з недоліками.



Емоційна близькість у стосунках / Фото narcity

Фізична близькість

У стосунках ви переходите до фази фізичної близькості, як тільки розумієте справжні почуття і ставлення вашого партнера. Цей рівень інтимності включає, зокрема, секс та інші форми фізичного контакту – обійми, поцілунки, тримання за руки тощо.

Інтелектуальна близькість

Це життєво важливий тип близькості, що має вирішальне значення в житті кожної пари, дружніх стосунках або партнерстві. Він спрямований на те, щоб поділитися своїми думками і переживаннями. Зокрема, це може бути обмін інтелектуальними думками та ідеями з вашим партнером за допомогою дискусій.

Це така собі "нитка", яка зв'язує вас разом і зміцнює, коли ви займаєтеся обговорюєте щось один з одним. Це може також включати мозковий штурм з вашим партнером для вирішення відповідних питань і проблем.

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Духовна близькість

Деякі експерти вважають це найважливішим типом близькості. Духовна близькість може розглядатися як центр, з якого проектуються всі інші типи близькості. Це відбувається через те, що люди разом, вірять один в одного та надихають.

В цій фазі партнери відчувають, як їм добре разом, вони можуть спілкуватися на будь-які теми та відчувати себе щасливо, просто будучи поруч з близькою людиною.

Рекреаційна близькість

Багато пар прагнуть досягти тієї точки, коли вони відчувають комфорт і радість у спільному відпочинку. Це може бути якийсь вид спорту, похід в кіно, прогулянка в парку тощо.

Коли ви приділяєте час участі в розважальних заходах та поділяєте спільні інтереси, ви цінуєте свій час разом більше, ніж будь-коли раніше.