5 ознак, що ваша дитина буде розумніша за однолітків

Всі батьки хочуть виростити розумних дітей, але не завжди в них це виходить. Але чи можна зрозуміти, які шанси у нашого сина або дочки стати інтелектуалами в майбутньому? Вчені кажуть, що так.

Нижче наведені кілька цікавих висновків, зроблених дослідниками, які дадуть вам кілька підказки щодо цього, пише видання "Воспитай".

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Ваша дитина рано навчилася читати

Діти, які навчилися читати в ранньому віці, до 7 років, частіше перевершують однолітків у навчанні. Зокрема, за такими показниками як словниковий запас, вербальна мова і здатність аргументувати свої думки.

Навчання читання істотно підвищує інтелектуальні здібності дитини – до такого висновку прийшли вчені після проведення дослідження у 2014 році Університетом Единбурга і Королівського коледжу в Лондоні.

Якщо у дитини розумна мама

Якщо ваша дитина виросте розумною, то за це потрібно дякувати генам мами, як говорять безліч досліджень. Наприклад, в 2006 році було з'ясовано, що гени, пов'язані з когнітивними здібностями, розташовані в жіночій статевій Х-хромосомі.



Мама передає гени дитині, зокрема і когнітивні здібності / Фото "Відомості"

В іншому дослідженні, проведеному Радою з медичних досліджень в 1994 році за участю 12 тисяч дітей, вчені виявили, що кращим провісником інтелекту дитини є IQ його матері. Результати показали, що різниця між IQ дітей та їхніх матерів дорівнює в середньому тільки 15 балам.

У кімнаті дитини завжди безлад

Хаос, який залишають після себе діти, не такий поганий, як ви його сприймаєте. Діти, які грають в безладі, швидше за все, виростуть креативними. Так вважав навіть Альберт Ейнштейн: "Якщо безлад на столі означає безлад в голові, то що ж тоді означає порожній стіл?".

У вашої дитини велика голова

Велика голова (про патології мова не йде) дійсно є ознакою розумної дитини. Малюки, народжені з головою, окружність якої перевищує середню (34-35 сантиметрів) швидше за все, закінчать школу із золотою медаллю, а ВНЗ – з червоним дипломом, говорить дослідження.

В ході дослідження вивчалися дані 100 000 британських громадян з UK Biobank – ресурсу охорони здоров'я, який зберігає дані про населення країни.

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Ваша дитина проводить багато часу з батьком

Дослідження, проведене в університеті Ньюкасла, показало, що татусі, які проводили більше часу з дітьми в роки їх становлення, з більшою ймовірністю виховували розумніших дітей, ніж батьки, які цього не робили.

Тому чим більше зусиль батько вкладає в своїх дітей, тим сильніше підвищується їх IQ в дитинстві, і тим успішніше вони стають, коли дорослішають.

Але не турбуйтеся, якщо ваша дитина немає жодної цієї ознаки. Тому що високий показник IQ насправді нічого не говорить про те, чого людина може досягти в реальному житті. Все частіше психологи говорять про те, що дітям важливіше мати розвинені соціальні навички, а не природні інтелектуальні задатки.