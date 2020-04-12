5 причин, чому підлітки все частіше стикаються з тривожними розладами

Тривога стала найпоширенішим розладом психічного здоров’я в світі, і не лише серед дорослих. За даними Національного інституту психічного здоров'я, у США майже 32 відсотки підлітків мають тривожний розлад, і з роками ця цифра лише зростає.

Що таке тривога? Це природна реакція вашого організму на стрес і загрозу, що згодом призводить до фізичних та психологічних змін. Ця реакція дозволяє уникнути небезпеки або боротися з нею, пише Yourtango.

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Чому це стало проблемою серед сучасних підлітків? Проблема тривоги для багатьох людей полягає в тому, що вона ніколи не вимикається. Для більшості людей в їх організмі є така реакція на стрес, яка виникає через наявні загрози, зокрема це страх перед майбутнім.

Існує багато причин для зростання тривожних розладів у підлітків. Дослідження показують, що тривожні розлади залежать від сукупності факторів.

5 речей, які спричиняють тривожні розлади у підлітків

Біологічні фактори

Зокрема, темперамент, генетика та статеве дозрівання. Біологічні фактори самі по собі не викликають занепокоєння, але вони можуть зробити підлітків більш вразливими.

Один біологічний фактор, який слід враховувати, – це темперамент. Так, більш чутливі підлітки відчувають симптоми тривоги з більшою інтенсивністю, частотою та тривалістю, ніж ті, хто менш чутливий.



Тривожні розлади у підлітків трапляються часто / Фото Unsplash

Гормональні, психічні та фізичні зміни, пов’язані з статевим дозріванням, також можуть зробити підлітків уразливими до тривоги.

Тип особистості

Люди з поведінковим гальмуванням, як правило, нервують, бояться чи переживають у нових ситуаціях. Для дітей це сприймається як сором'язливість і втеча від нових людей чи місць.

Такий тип особистості не є гарантією того, що тривога розвиватиметься. Однак, дослідження припускають, що це може бути показником, який допоможе забезпечити більш раннє лікування.

Стресові та травматичні життєві події

Деякі дослідження показали зв’язок зі стресовими життєвими подіями та погіршенням симптомів тривожності, зокрема, подіями, пов’язаними зі здоров'ям та сімейними конфліктами, що мають найсуттєвіший вплив.

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Стресові та травматичні життєві події можуть спричинити занепокоєння, змусивши людину більше зосередитися на тілесних відчуттях, щоб вона гостріше відчувала тривогу. Таким чином, ці симптоми тривоги можуть мати негативні наслідки.

Соціальні медіа

Сучасні підлітки живуть у світі, де всюди технології. Тож природно, що вони завжди пов’язані з соціальними медіа. Цікаво, що різке зростання тривоги серед підлітків співвідноситься з появою MySpace, Facebook та інших соціальних медіа, популярних серед підлітків.

На жаль, існує багато причин, через які вплив соціальних медіа шкодить психічному здоров'ю. Для деяких людей це може погіршити симптоми тривоги.

Підлітки можуть формувати неправильні погляди на своє життя чи світогляд на основі публікацій, які вони бачать, та можуть порівнювати себе з іншими. До того ж, підлітки, які проводять багато часу в соцмережах, можуть мати нижчу самооцінку, слабші дружні стосунки та підвищений ризик стресу, депресії та залежності від інтернету.



Підлітки проводять багато часу в соцмережах / Фото Unsplash

Соціальні медіа можуть зачаровувати, поглинаючи значну частину вашого часу без усвідомлення людини. А це може призвести до поганих звичок чи, брак сну.

Відсутність правильної підтримки

Зі збільшенням рівня обізнаності про тривожні розлади у підлітків багато організацій та груп працюють над тим, щоб забезпечити дітей необхідною підтримкою. Однак, це непросто. Підлітки можуть відмовлятися від допомоги.

Крім того, батьки можуть не знати, як знайти баланс між тим, як позбавити дитину тривоги, не зруйнувавши стосунки.