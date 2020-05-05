5-річного хлопчика спіймали за кермом авто, коли він їхав купувати собі машину за три долари

В американському штаті Юта правоохоронці зупинили автомобіль, за кермом якої був 5-річний хлопець. З’ясувалося, що мати не захотіла купувати йому Lamborghini, тому син на неї образився і сам поїхав за новою машиною з трьома доларами в кишені.

Як поліція затримала хлопчика? Спершу патрульний подумав, що за кермом перебував п’яний водій, бо машина рухалася "змійкою" зі швидкістю приблизно 24-48 кілометрів на годину, написала у твіттері Дорожня патрульна служба штату Юта.

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Зупинивши авто, правоохоронець був здивований, коли побачив, що ним кермував 5-річний хлопець. Тоді чоловік допоміг хлопчику припаркувати машину.

Згодом в інтерв’ю цей патрульний розповів, що хлопець сидів на самому краю водійського сидіння, бо інакше не діставав до педалей.

5-річний водій розповів патрульному, що хотів поїхати до Каліфорнії, аби придбати собі там Lamborghini. З собою дитина мала три долари. Зазначимо, що ціна нової автівки Lamborghini стартує від 200 тисяч доларів, а головна дорога до автосалону складає 772 милі.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB — Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020



Наразі правоохоронці вирішують, чи висувати обвинувачення проти батьків хлопця через недогляд: адже коли стався цей інцидент, хлопчика вдома доглядав старший брат.