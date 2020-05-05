5-річного хлопчика спіймали за кермом авто, коли він їхав купувати собі машину за три долари
В американському штаті Юта правоохоронці зупинили автомобіль, за кермом якої був 5-річний хлопець. З’ясувалося, що мати не захотіла купувати йому Lamborghini, тому син на неї образився і сам поїхав за новою машиною з трьома доларами в кишені.
Як поліція затримала хлопчика? Спершу патрульний подумав, що за кермом перебував п’яний водій, бо машина рухалася "змійкою" зі швидкістю приблизно 24-48 кілометрів на годину, написала у твіттері Дорожня патрульна служба штату Юта.
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Зупинивши авто, правоохоронець був здивований, коли побачив, що ним кермував 5-річний хлопець. Тоді чоловік допоміг хлопчику припаркувати машину.
Згодом в інтерв’ю цей патрульний розповів, що хлопець сидів на самому краю водійського сидіння, бо інакше не діставав до педалей.
5-річний водій розповів патрульному, що хотів поїхати до Каліфорнії, аби придбати собі там Lamborghini. З собою дитина мала три долари. Зазначимо, що ціна нової автівки Lamborghini стартує від 200 тисяч доларів, а головна дорога до автосалону складає 772 милі.
Наразі правоохоронці вирішують, чи висувати обвинувачення проти батьків хлопця через недогляд: адже коли стався цей інцидент, хлопчика вдома доглядав старший брат.