5 тривожних сигналів у поведінці підлітків, на які потрібно звертати увагу

Підлітки не завжди звертаються до своїх батьків, коли у них виникають якісь проблеми, тому інколи важко дізнатися, що відбувається всередині дитини насправді. Але експерти назвали п’ять типів поведінки підлітків, на які батьки повинні звернути особливу увагу.

Виховуючи підлітків, часто можна відчути, як вони змінюються. Одного дня вони хочуть ходити по магазинах з вами, а наступного – не хочуть вас і бачити, передає видання Parents.

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Розмежувати типову поведінку та тривожні сигнали важко, проте у цьому допомагають експерти. "Підлітковий вік - це складний період розвитку, дуже важко встановити, коли можуть виникнути проблеми", – каже докторка наук Дана Дорфман.

5 тривожних сигналів у поведінці підлітків

Зміна режиму сну

Редим сну підлітків часто відрізняється від режиму дорослих. "Вони, природно, вночі довго не хочуть спати, а вранці їх тяжко розбудити", – каже докторка Дорфман.

Але якщо в них різко змінюється режим сну з одного на інший і це триває по кілька тижнів, то це може бути ознакою проблем у підлітка, включаючи депресію, тривожність, безсоння та навіть наркотики.

Втрата інтересу до улюбленої справи

Це нормально, якщо дитина раптом вирішила ходити до іншого гуртка чи займатися зовсім іншим хобі. Але слідкуйте за підлітками, які стають більш закритими або починають прогулювати школу чи різні заняття. Це може бути ознакою проблем, зокрема депресії , суїцидальності чи біполярного розладу.

Вживання різних речовин

Якщо ви знайшли у підлітка якісь таблетки чи від них іде запах алкоголю, то це може бути сингалом тривоги. Визначення, чи є залежність у дитини від якихось речовин, потребує більшого спостереження та бесіди.

"Діти часто пробують нові речі, але якщо ви помічаєте, що вони роблять це часто, то це небезпечна ознака", – каже психологиня Джаніс Морган.

Порізи або виривання волосся

Підлітки, котрі завдають собі шкоди, часто намагаються приховати свою поведінку. Зокрема, вони можуть ходити у теплу погоду в одязі з довгими рукавами, щоб приховати порізи.

Доктор Дорфман зазначає, що можна сплутати цю поведінку з суїцидальністю. "Але це не обов'язково суїцидальна поведінка – порізи можуть повідомляти про зміни настрою тощо", – додає вона.

Проблеми з гнівом чи злістю

Час від часу варто очікувати від підлітка гнів чи злість, але якщо це відбувається часто, то може свідчити про насильницьку проблему. "Всі гніваються, але більшість людей можуть це контролювати. Натомість людям, які мають по-справжньому сильну злість чи гнів, це важко робити", – каже Дорфман.

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Що робити, якщо ви помітили ці ознаки

Поговоріть з підлітком

По-перше, не нападайте. "Обвинувальна поведінка лише змусить підлітка захищатися і, можливо, не говорити правду. Краще скажіть, що ви стурбовані поведінкою дитини", – відповіла Дорфман.

Потім вислухайте підлітка. "Ви хочете зрозуміти його сприйняття. З цією інформацією ви отримаєте чіткішу картину. Запитайте дитину, як виглядає його "світ", – додала Морган. Наприклад, дитина може сказати, що курила, тому що це розслабляє її, тоді запропонуйте їй більш здорові методи зняття стресу або знайдіть психолога.



Відверто поговоріть з дитиною / Фото "УП.Життя"

Заручитися допомогою інших дорослих

Якщо підліток не відкривається до батьків (це абсолютно нормально), то тут можуть допомогти інші дорослі в їхньому житті, зокрема вчитель, тренер чи сусід тощо.

Знайдіть психолога

Якщо ситуація не покращиться, доктор Дорфман та Морган рекомендують знайти професійного психолога. Батьки повинні зробити це негайно, якщо підлітки ризикують завдати шкоди собі чи іншим.

"Ви хочете, щоб вони почували себе комфортніше. Чим раніше ви зможете зрозуміти, що відбувається, тим швидше можете запобігти погіршенню проблем", – наголосила докторка Дорфман.