6 практичних кроків, які допоможуть спланувати весілля після карантину

Ви перенесли своє весілля через спалах COVID-19 і не знаєте, як тепер його спланувати? Так, є кілька речей, які доведеться змінити, щоб одружитися після карантину, але ви таки зможете організувати своє найголовніше свято.

Якщо ви відчуваєте переповнені емоціями та не знаєте, з чого почати, то познайомтеся з шістьма практичними кроками щодо планування свого весілля після карантину від експертів видання Yourtango.

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Як планувати весілля у умовах карантину

Зафіксуйте дату весілля

Ви не можете розпочати планувати своє весілля, якщо остаточно не визначитеся з датою проведення. Після цього домовтеся з організаторами та самим місцем проведення.

Крім того, пам’ятайте про настанови місцевого самоврядування та потреби своїх гостей. Зробіть все, аби підтримувати соціальну дистанцію між запрошеними, якщо це потрібно.

Скажіть "ні" весіллю чи весільній подорожі в іншій країні

Оскільки міжнародні поїздки, швидше за все, залишатимуться поза межами ще довгий час, плануйте так зване місцеве весілля, щоб ви могли забезпечити безпеку своїх гостей і контролювати процес проведення свята.



Плануйте невелике весілля в своїй країні / Фото Дзвін

Організуйте невелике весілля

Навіть якщо ви намагаєтеся забронювати просторе місце, можливо, вам буде важко через велику кількість гостей подбати про соціальну дистанцію під час весілля. Тому подумайте про проведення невеликого, особистого свята лише для рідних.

Окрім обмеження гостей, ви також можете розставити крісла, щоб рідні та близькі, які живуть разом, сиділи поруч і менше перетиналися з іншими гостями.Зробіть весільну схему для розсадки гостей.

Ретельно вибирайте постачальників

Зазвичай, всі бронюють постачальників та організаторів місяцями наперед. Однак, через COVID-19, ви, ймовірно, скасували або перенесли всі раніше встановлені бронювання.

Перш ніж запланувати далеко наперед весілля, узгодьте цю дату із своїми постачальниками та перевірте, чи вони будуть вільні в цей день.

Крім того, запитайте їх, чи змінилася їхня продукція та ціни, оскільки деякі постачальники зараз можуть затримувати доставку або зміни товари внаслідок пандемії. Також радимо скористатися місцевим бізнесом, зокрема у постачанні квітів та інших предметів у свій особливий день.

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Розплануйте бюджет на весілля

Пандемія, очевидно, вплинула на світову економіку. Якщо ви та ваш партнер втратили роботу або зазнали інших фінансових втрат, спробуйте заощадити гроші або сплануйте весілля в дешевшому варіанті.

Насправді ви можете використовувати домашні квіти та інші предмети як прикраси для весілля. Так, ви зможете заощадите багато грошей.

Використовуйте запрошення електронною поштою

Вчені продовжують знаходити все більше способів поширення коронавірусу через прредмети, зокрема це стосується виробів з паперу.

Тож, замість звичайних запрошень, надішліть гостям електронні листи-запрошення на весілля. Ви також можете створити весільний веб-сайт і розмістити на ньому всю інформацію, яка потрібна гостям.

Планувати весілля після COVID-19 може здатися тяжким випробуванням. Однак, незалежно від того, як в результаті пройде ваш день, ви отримаєте міцний зв’язок з партнером і це захоплююче.