6 способів налагодити напружені стосунки зі своєю мамою

З наближенням свята Дня матері ви могли не раз задумуватися про ваші стосунки зі своєю мамою. Якщо між вами існує напруга чи ви ображені через минулі сварки, то варто виправити це. З чого почати? Ми підготували кілька порад, які допоможуть зміцнити відносин з мамою.

У дитинстві діти тісно пов'язані з мамою не тільки тілесно, а й одним емоційним простором. В той момент мама потрібна нам як повітря, вона – наше джерело життя. Але згодом між мамою та її донькою/сином можуть виникати непорозуміння, які призводять до поганого спілкування чи дитячих образ на рідну людину. Проте, ставши старшими, ви можете налагодити напружені стосунки з мамою, пише видання Mind Body Green.

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6 способів, як налагодити стосунки з мамою

Варто просто почати

Перш ніж розпочати процес відновлення напружених відносин, важливо відкрити "лінії зв'язку", тобто почати спілкування. Так, психологи запевняють, що телефонний дзвінок або картка з надписом "привіт, я думаю про тебе" – це завжди хороший початок.

Якщо ви вже спілкуєтесь зі своєю мамою, але ви уникали тем, що призводять до напруги, подумайте про те, щоб поговорити і про це, але спочатку варто налаштуватися.

Будьте співчутливі

Проявляти співчуття до мами не означає, що вам доведеться повністю відмовитись від минулих образ чи труднощів. Однак, це означає, що ви визнаєте, що не кожен має однакові внутрішні ресурси для прийняття рішень, які ви вважаєте найкращими.



Розмова мами й доньки / Фото MВG

Один із способів по-справжньому почати краще зрозуміти свою матір – це задавати їй питання про її виховання. Це може дати тобі краще зрозуміти її мотивацію та те, як вона реагує на конфлікт. Але деякі люди можуть неохоче говорити про свої минулі часи, якщо вони були важкими, тож, скажіть, що хочете більше дізнатися про маму.

Будьте відкритими

Насправді, є велика ймовірність того, що ви та ваша мама бачите одні і ті ж речі з різних поглядів. Це не означає, що в когось він є неправильним. Будьте відкриті для розуміння точки зору своєї мами. Навіть якщо вона не розуміє вашої думки, відкритість може допомогти вам почати рухатися вперед.

Уважно слухайте

"Занадто часто, особливо в розмовах з людьми, яких ми добре знаємо, ми припиняємо слухати і починаємо готувати свою відповідь, поки інша людина продовжує розмовляти", – кажуть психологи.

Тому варто почати уважно слухати. Так, Коли ви ведете розмову з мамою, очистіть свої думки і зосередьтеся лише на тому, щоб слухати, що вона говорить. Не думайте про те, що ви скажете далі, чому вона помиляється та не судіть її. Просто спробуйте зрозуміти її сторону, навіть якщо ви не згодні з нею.

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Створіть реалістичні очікування

Люди часто мають ідеалістичні сподівання щодо своїх матерів і те, якими мають бути стосунки мати-дитина, але коли жоден з вас не в змозі виправдати ці очікування, це може призвести до конфлікту, а іноді і до обурення. "Дуже важливо мати нижчі та реалістичні очікування, щоб зменшити розчарування та гнів", – говорять експерти.

Тому намагайтеся уникати порівняння своїх стосунків з мамою з тими, якими ви бачите по телевізору, з відносинами друзів з мамами тощо. Всі стосунки мама-дитина унікальні. Просто зосередьтеся на тому, як ви можете покращити конкретно ваші стосунки з мамою.



Спробуйте опокращити стосунки з мамою / Фото Liza

Прощайте, коли можете

Так, ваша мама могла в чомусь помилятися, коли виховувала вас, і вона, мабуть, досі робить певні помилки. Але пам’ятайте, що ви теж багато помилялися в житті.

Якщо ваша мама вас вислухала, підтвердила ваші почуття і вибачилася за свої вчинки, будьте готові пробачити її.

Свято Дня матері може бути складним для тих людей, які не мають бажаних стосунків з батьками. Тому спробуйте згадати хороші часи та моменти зі своєю матір'ю.

Що відомо про День матері? День матері почали святкувати в США. З ініціативою щодо вшанування матерів у 1908 році виступила американка Анна Джервіс. Дівчина, в якої померла матір, писала листи до державних установ із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.



День матері серед української громади вперше влаштував Союз українок Канади в 1928 році. Того ж року спілка українок зініціювала впровадження свята День матері на Тернопільщині. Але через 10 років радянська влада заборонила це свято. 10 травня 1999 року указом президента України було встановлено, що День матері щорічно відзначатиметься в другу неділю травня.



Мама – найважливіша та найголовніша людина для своїх дітей. День матері – це зворушливе свято, адже цього дня діти вітають своїх матусь словами вдячності та любові, нагадуючи їм, яку важливу роль мама відіграє у їхньому житті.