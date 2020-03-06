7 секретів успішних та щасливих пар, яким всі заздрять

Успішні пари знають "інгредієнти", які необхідні для того, аби зробити кохану людину щасливою та задоволеною. Для них любов і здорові взаємини передбачають роботу в одній команді, участь і готовність адаптуватися, готовність змінити все життя.

За словами філософа Пола Тілліча, що будь-яке ставлення до іншої людини вимагає уваги та доброти, пише Yourtango.

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Вони отримують задоволення один від одного

Це просто – щасливі пари люблять бути разом, багато спілкуватися та робити все вдвох. Одне подружжя, яке одружене вже понад три десятиліття, поділилися "секретом" довголіття пари – він полягає в тому, що партнери проводять багато часу разом і завжди погоджуються один з одним.

Успішні пари мудро конфліктують

Коли двоє людей живуть разом, у них неодмінно виникають розбіжності в думках та конфлікти. Успішні пари сваряться, але роблять це вміло: так, щоб зробити відносини сильнішими, а не слабшими.

Одна з методик, яку вони використовують – це вибір слів. Наприклад, дослідники Каліфорнійського університету виявили, що такі пари, як правило, використовують множинні займенники ("ми", "нас" і "наші"), а не однини ("я", "ти" і "моє" ). Як результат, вони мають меншу ймовірність відчувати стрес після сварки.

Партнери пробачають і самі вибачаються

Вони прощають і відпускають образи. А коли вони зробили щось недобре чи образне, то обов'язково вибачаються.

Успішні пари знаходяться на одному шляху

"Не існує такого поняття, як життя між ними. Успішні пари не просто обіцяють одне одному, що вони це зроблять, а дійсно виконують свої обіцянки", - каже експерт Пат Райлі.



Щаслива пара йде в одному напрямку / Фото Unsplash

Успішні пари позитивно ставляться один до одного

Дослідник шлюбу, доктор наук Джон Готман каже, що щасливі пари мають стосунки, які характеризуються повагою, прихильністю та співпереживанням, і вони приділяють пильну увагу тому, що відбувається в житті один одного.

Крім того, його дослідження показує, що щасливі пари роблять п'ять позитивних зауважень на кожне негативне, коли обговорюють конфлікт.

Успішні пари вчаться і розвиваються разом

Партнери в успішних парах підтримують сильні сторони та інтереси один на одного. Якщо один партнер займається новою діяльністю, інший партнер стає прихильним і бере участь у цьому. Кінцевий результат – міцніший емоційний зв’язок і безмежна любов.

Успішні пари дотримуються правила 60/40

Дослідники виявили, що "господарі шлюбу" мають високий рівень самовідданості. Так, один філософ сказав: "Більшість людей думає, що шлюб – це 50/50. Але це не так, має бути – 60/40. Коли ви віддаєте 60%, а берете лише 40%. І це стосується вас обох".