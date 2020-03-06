7 секретів успішних та щасливих пар, яким всі заздрять
Успішні пари знають "інгредієнти", які необхідні для того, аби зробити кохану людину щасливою та задоволеною. Для них любов і здорові взаємини передбачають роботу в одній команді, участь і готовність адаптуватися, готовність змінити все життя.
За словами філософа Пола Тілліча, що будь-яке ставлення до іншої людини вимагає уваги та доброти, пише Yourtango.
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7 секретів всіх успішних пар
- Вони отримують задоволення один від одного
Це просто – щасливі пари люблять бути разом, багато спілкуватися та робити все вдвох. Одне подружжя, яке одружене вже понад три десятиліття, поділилися "секретом" довголіття пари – він полягає в тому, що партнери проводять багато часу разом і завжди погоджуються один з одним.
- Успішні пари мудро конфліктують
Коли двоє людей живуть разом, у них неодмінно виникають розбіжності в думках та конфлікти. Успішні пари сваряться, але роблять це вміло: так, щоб зробити відносини сильнішими, а не слабшими.
Одна з методик, яку вони використовують – це вибір слів. Наприклад, дослідники Каліфорнійського університету виявили, що такі пари, як правило, використовують множинні займенники ("ми", "нас" і "наші"), а не однини ("я", "ти" і "моє" ). Як результат, вони мають меншу ймовірність відчувати стрес після сварки.
- Партнери пробачають і самі вибачаються
Вони прощають і відпускають образи. А коли вони зробили щось недобре чи образне, то обов'язково вибачаються.
- Успішні пари знаходяться на одному шляху
"Не існує такого поняття, як життя між ними. Успішні пари не просто обіцяють одне одному, що вони це зроблять, а дійсно виконують свої обіцянки", - каже експерт Пат Райлі.
Щаслива пара йде в одному напрямку / Фото Unsplash
- Успішні пари позитивно ставляться один до одного
Дослідник шлюбу, доктор наук Джон Готман каже, що щасливі пари мають стосунки, які характеризуються повагою, прихильністю та співпереживанням, і вони приділяють пильну увагу тому, що відбувається в житті один одного.
Крім того, його дослідження показує, що щасливі пари роблять п'ять позитивних зауважень на кожне негативне, коли обговорюють конфлікт.
- Успішні пари вчаться і розвиваються разом
Партнери в успішних парах підтримують сильні сторони та інтереси один на одного. Якщо один партнер займається новою діяльністю, інший партнер стає прихильним і бере участь у цьому. Кінцевий результат – міцніший емоційний зв’язок і безмежна любов.
- Успішні пари дотримуються правила 60/40
Дослідники виявили, що "господарі шлюбу" мають високий рівень самовідданості. Так, один філософ сказав: "Більшість людей думає, що шлюб – це 50/50. Але це не так, має бути – 60/40. Коли ви віддаєте 60%, а берете лише 40%. І це стосується вас обох".