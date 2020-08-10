Тисячі пенсіонерів у всьому світі померли через коронавірус. Тому, коли 90-річна Лоретта Бовен потрапила до шпиталю, її чоловік неабияк переживав. Та після кількох днів лікування кишківника і негативного тесту на COVID-19 жінка повернулась додому, а відео, зроблене у момент її приїзду, розчулило мережу.

Історія життя американського подружжя Бовенів триває понад 7 десятиліть та надихає багатьох жителів маленького містечка Джесуп, що в штаті Джорджія. Девід і Лоретта демонструють ідилію та є нерозлучними. Тому госпіталізація пенсіонерки стривожила не тільки її чоловіка, але й всіх сусідів, про що розповіла її онука Кріста Келлум в інстаграмі.

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За кілька днів Лоретту Бовен обстежували у місцевому шпиталі, де є і хворі на коронавірус. Тому родичі боялись, що ослаблений імунітет жінки через можливий рак може пропустити COVID-19.

Ми всі почали молитися. Якщо ви знаєте мого дідуся, то знаєте, що він молиться щовечора. Упродовж цього часу він ходив до церкви і годинами молився,

– розповіла Кріста.

І диво таки сталось: лікарі не підтвердили підозр щодо онкохвороби та після негативного тесту на коронавірус виписали Лоретту Бовен з лікарні. Її чоловік Девід невтомно чекав кохану на ґанку і коли вона вже вийшла з авто, не стримував своїх сліз. Після обіймів 90-річна пара повернулась до будинку.

"Причина, через яку я хотіла, аби це відео побачили у мережі – це те, що мої бабуся і дідусь навіть після десятиліть шлюбу зберегли сильні почуття один до одного. Як і раніше, вони мають особливий міцний зв'язок, що видно на відео", – додала вона.